El Girona vol arribar «fins al final» en el cas Oikos per si hi ha l'opció de seguir a Primera

Ahir, el mateix dia que el Girona celebrava dos anys de l'ascens a Primera amb l'empat contra el Saragossa a Montilivi (0-0), s'obria una, tot i que encara de moment petita, escletxa per a l'esperança a la permanència a l'elit. Les informacions que van apareixent del cas Oikos, que confirmarien que el Valladolid-València (0-2) de l'última jornada estava arreglat, han fet reaccionar el club de Montilivi, que tot i saber-se a Segona per mèrits esportius, volen arribar «fins al final» i per això han demanat assessorament a dos bufets d'advocats per saber com han d'actuar. Una possible sanció al Valladolid podria acabar amb els castellans a Segona i el Girona salvat, tot i que a hores d'ara aquest escenari encara sembla força improbable.

Pere Guardiola, el president del Girona Football Group, propietari amb el City Football Group del 88,6% de les accions del club, va parlar de la qüestió en la seva visita a La Vinya. Segons ell volen arribar «fins al final per defensar els interessos del club, dels aficionats i de la competició» i va qualificar els fets d'una «gravetat extrema». El Girona va quedar 18è a la classificació, amb 37 punts, sent l'equip que va marcar el descens. Segons els reglaments Federatius, el Valladolid podria ser sancionat, en aplicació de l'article 75 bis, amb la pèrdua de fins a sis punts, o amb la declaració d'aquell darrer resultat com a nul. Si el càstig fos la pèrdua de sis punts, els castellans en sumarien 36 i, quedant per darrere del Girona, haurien de baixar. Però a hores d'ara tot això encara és ficció, perquè sembla impossible que ni la Lliga ni la Federació prenguin cap decisió sense cap sentència judicial. I ja se sap que els tempos de la justícia es poden allargar anys.

«Entenem que la Lliga de Futbol Professional i la Reial Federació Espanyola defensaran l'honradesa de la La Lliga. Com a part afectada, demanarem tenir la màxima informació possible. Farem tots els passos que calguin», va insistir Pere Guardiola abans d'admetre que estan estudiant jurídicament el cas amb dos bufets d'advocats. «Les últimes informacions són molt greus i ho estem analitzant». Preguntat per si exigirien alguna mena de mesura cautelar, com a part afectada per si d'aquí a uns anys el Valladolid fos descendit a partir d'una resolució judicial i el Girona hagués hagut de mantenir-se, Guardiola va limitar-se a dir que «en funció del que vegin els advocats veurem quins passos hem de seguir i quina estratègia jurídica hem d'aplicar».

També va parlar d'aquesta situació el president, Delfí Geli, que, en relació amb el cas Oikos va dir que «es tracta d'un assumpte molt greu». L'exfutbolista va recordar que «en aquests moments el cas està tot sota secret de sumari, però per respecte a la nostra afició arribarem fins al final». Així va fer una crida per «una lliga ètica i justa en la qual la integritat estigui per damunt de tot».

El Valladolid, per part seva, va mostrar la seva «sorpresa, desconeixement total i indignació» davant les informacions aparegudes i va obrir una investigació interna per conèixer si els seus futbolistes es van vendre.