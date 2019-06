Pere Guardiola: «Ens agradaria poder convèncer Stuani perquè es quedés al Girona»

El projecte de transformar i consolidar el Girona a l'elit del futbol espanyol se n'ha anat en orris amb el descens? Qui serà el nou entrenador a Segona A? Es quedarà Stuani? Hi haurà gaires jugadors traspassats? Des que es va confirmar el descens fa tres setmanes, l'afició del Girona es fa moltes preguntes sobre el futur del club. L'equip ha crescut esportivament i socialment i els propietaris de l'entitat no pensen plegar veles. Al contrari. És l'hora d'arremangar-se, treballar i fer un pas endavant per intentar tornar a la màxima categoria. Aquest és el missatge que es va desprendre ahir de la trobada que Pere Guardiola, al director executiu de Girona Football Group, un dels dos propietaris del Girona -l'altre és el City Group-, va mantenir amb els mitjans de comunicació ahir a la tarda a les instal·lacions de La Vinya. La idea no ha variat cap mil·limetre i mentre s'intenta recuperar la categoria perduda es continuarà treballant per ampliar el patrimoni i la base del club mantenint la residència dels Maristes i esperant la futura ciutat esportiva.

El projecte

«Baixar és un cop dur però el projecte no ha variat. El club és molt més sòlid i estable que anys enrere. Hem de continuar invertint en infraestructures»

Pere Guardiola va destacar que la propietat del Girona manté tota l'aposta pel club tot i el descens. «És una garrotada dura per a tothom: aficionats, jugadors, treballadors i propietaris. El projecte no ha variat i en cas que estiguem a Segona A (pendent del que pugui passar amb un hi potètic descens del Valladolid) hem d'encarar-lo tal i com el teníem planejat. Hem de continuar invertint en infraestructures i donant solidesa i estabilitat al club, que era un dels objectius quan vam arribar», explicava Guardiola. El de Santpedor afegia que d'ençà del seu aterratge «el club és molt més sòlid que anys enrere».



La plantilla 2019-20

«L'objectiu és mantenir el gruix d'aquesta temporada i construir-la a partir de les bases»

Guardiola va deixar ben clar que, sempre i quan l'equip jugui a Segona A, la idea és la de quedar-se amb bona part dels jugadors de l'actual plantilla. Amb alguns serà difícil perquè tindran ofertes i s'estudiarà cada cas de manera particular. «Volem mantenir el gruix de la plantilla i convèncer-la perquè es quedi. De fet, la majoria té contracte. La direcció esportiva marcarà la línia a seguir. Volem mantenir el bloc i a partir d'aquí construir la nova plantilla», deia. Portu té les maletes fetes per anar-se'n a Sant Sebastià i de traspassos segurament n'hi haurà més. Porro té un acord amb el València mentre que jugadors com Bounou o Juanpe també tindran ofertes. En aquest sentit, però, Guardiola no va voler anar més enllà. «Cada cas serà diferent. Si considerem que podem trobar un substitut de característiques semblants, que apugi el nivell i podem vendre el jugador, ho farem. Si no, es quedarà perquè considerarem que ens pot ajudar moltíssim. Farem esforços perquè es quedin», detallava el copropietari.



Stuani

«La nostra il·lusió és convèncer-lo perquè es quedi i poder-lo mantenir»

Sí que va ser més clar Pere Guardiola a l'hora de parlar del gran referent del Girona aquestes dues darreres temporades, Cristhian Stuani, autor de 41 gols entre Lliga i Copa amb la samarreta blanc-i-vermella. Retenir el davanter uruguaià és un dels grans objectius que s'ha marcat el club aquest estiu. El jugador charrúa es troba a l'Uruguai concentrat amb la seva selecció preparant la Copa Amèrica de Brasil. Tot i això, el Girona ja està fent la feina per mirar de seduir-lo i que es quedi per ajudar l'equip a Segona A. «La nostra il·lusió seria convèncer-lo perquè es quedés i poder-lo mantenir. És cosa de Cárcel, que està fent tots els passos per intentar convèncer-lo que es quedi aquí», revelava Guardiola.



El nou entrenador

«No podem canviar del blanc al negre perquè haguem baixat. D'un temps ençà hem marcat una línia del tipus de joc que volem fer. Tampoc volem perdre tot el que ens va aportar Machín»

El copropietari del Girona va definir una mica quin ha de ser el perfil que haurà de tenir el nou entrenador blanc-i-vermell. Sense dir-ho, Guardiola va reconèixer que a l'equip enguany li ha mancat el que s'està cercant que pugui aportar el nou tècnic al Girona la temporada que ve. «Com a club hem de tenir uns atributs clars que són la competitivitat, elrendiment, la pressió, el córrer més que el rival, explotar la pilota aturada...Tot això ha de ser al nostre ADN. A més a més d'intentar jugar a futbol, tenir la pilota i atacar per guanyar els partits. És la nostra filosofia com a club i equip», deia. És a dir, Guardiola ha trobat a faltar enguany les virtuts que van fer gran el Girona de Machín.

En aquest sentit, el bagenc aposta per un tècnic que reuneixi les dues vessants i reconeix que Quique Cárcel s'ha reunit amb uns quants entrenadors ja. «El que hem d'intentar és generar un equip de treball on el tècnic pugui maximitzar totes les coses bones que tingui. D'un temps ençà hem creat una línia de joc de quin tipus futbol volem. Tot i això, tampoc podem perdre tot el de l'era Machín. A més a més, considero que Eusebio també ens ha aportat moltes cose bones malgrat que hagi quedat una sensació dolenta pel descens final. Ens ha donat nivell de joc i riquesa tàctica. Molt més que algun altre hauria pogut fer», deia paral·lelament en defensa de la feina d'Eusebio. Per aquest motiu, Guardiola defensa l'aposta per no canviar radicalment el perfil d'entrenador. «Els candidats van en aquesta línia. No podem canviar del blanc al negre perquè haguem baixat. Considerem que la línia està marcada i volem un lideratge potent que ens permeti anar a buscar els partits sense perdre el treball, la pressió ni la pilota aturada.



La decisió i el «timing»

«Quique Cárcel ens presentarà l'opció que consideri més idònia per a la banqueta i nosaltre amb ell, n'analitzarem els pros i contres, n'estudiarem la viabilitat»

Ja fa un bona colla de dies que Quique Cárcel parla amb entrenadors i analitza quin pot ser el candidat ideal per a la banqueta del Girona 2019-20. En aquest sentit, la decisió no es demorarà gaires dies més i com a molt tard podria anar-se'n a una setmana llarga. És a dir, a mitjan mes, el Girona hauria de tenir entrenador. Guardiola va explicar que Cárcel és l'únic encarregat de fer i desfer en tota la parcel·la esportiva. «Lidera tota la part esportiva del club: l'entrenador, l'staff tècnic, de quina manera volem jugar i quins jugadors necessitem. Això passarà sempre que nosaltres siguem els propietaris. Tenim confiança total en Cárcel. Estem en bones mans», deia.

Pel que fa a la tria del nou entrenador, Guardiola detallava com anirà el procediment. «Estem tot l'any en contacte permanent. Parlemt de tot allò relacionat amb el club, no només de fitxatges i moviments. Dintre de la seva capacitat, Cárcel analitza diverses ocpions i ens les presenta. Ara ens presentarà l'opció que consideri més oportuna i l'estudiarem».



Un líder

«No considero que n'hi hagi d'haver només un. És cosa de tots, això»

A diferència dels últims anys en què Pablo Machín des de la banqueta exercia la figura de líder i guia, aquesta temporada només Cristhian Stuani ha fet de guia d'un Girona molt feble mentalment i que no ha respost quan les coses han anat mal dades. En aquest sentit, Pere Guardiola no visualitza una figura única que faci de líder com Machín al seu moment o Bordalás al Getafe, sinó que troba que la responsabilitat ha de ser compartida. «No considero que n'hi hagi d'haver només un. És cosa de tots. El club ha de fer un pas endavant també per convèncer gent important perquè es quedi. L'entrenador i el seu staff també han de jugar un paper important per generar il·lusió entre la nostra massa social».