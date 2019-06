La pretemporada: Inici cap al 10 de juliol i estada a Manchester

La visita d'ahir de Pere Guardiola també va servir per donar algun detall sobre la pretemporada de l'equip. La previsió és començar els entrenaments al voltant del 10 de juliol (la Lliga s'inicia el cap de setmana del 17-18 d'agost) i segons va explicar el copropietari, el planter tornarà a fer una estada a Manchester, a les instal·lacions del City, com ha sigut habitual aquests darrers anys. En concret aquesta visita a terres angleses seria entre el 21 i el 29 de juliol. Aquesta seria l'única sortida de l'estiu perquè Guardiola va descartar l'opció de tornar a fer una gira com la de l'estiu passat a l'Índia. Aquests dies des de l'àrea esportiva estan planificant els partits de pretemporada que disputarà l'equip, amb la previsió de fer-ne algun a Anglaterra durant l'estada. Pere Guardiola ja va advertir que es presenta per davant «un estiu mogut» però es va mostrar convençut que, tot i la dificultat del repte, el Girona aconseguirà tornar a l'elit ben aviat.