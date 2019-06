El València fitxarà Pedro Porro i el cedirà perquè tingui minuts a Primera

Pedro Porro està concentrat amb la selecció sub-21 espanyola sense que s'hagi fet públic el seu futur de cara a la propera temporada que, després del descens, sembla clar que passarà per un traspàs que deixaria contentes les dues parts. A Porro, perquè així podrà continuar jugant a Primera Divisió; i al Girona perquè obtindrà una notable plusvàlua econòmica per un jugador que, en el seu moment, va incorporar del futbol base del Rayo Vallecano per reforçar el juvenil de Divisió d'Honor. I, segons confirmava ahir en portada, el diari esportiu valencià Superdeporte, el club que pagarà per adquirir els serveis de Pedro Porro és el València, que, però, té la intenció de fer-li al jugador un contracte de llarga duració i, de moment, cedir-lo la primera temporada a un altre equip de Primera Divisió perquè segueixi disposant de minuts a l'elit.

La família de Porro, que ha viscut amb ell a Girona, ja ha deixat el pis de la ciutat comentant que passat l'estiu no tornaran perquè el destí del jugador és lluny de Girona. Concretament al València, que, un cop ja s'hauria posat d'acord amb el jugador, necessitarà arribar a una entesa definitiva amb el Girona per tancar el traspàs. El descens dels gironins a Segona Divisió farà que, com passa en el cas de Portu amb la Reial Societat, el club de Montilivi no demani ni de bon tros el pagament de la clàusula de rescissió que els futbolistes haurien mantingut en el cas de continuar a Primera Divisió. Inicialment, la clàusula del futbolista després de l'última renovació era de 50 milions.

Aquesta temporada, Pedro Por­ro ha cobert molt el buit deixat per Pablo Maffeo en el carril dret jugant molts minuts a Primera Divisió tot i que, sense que gairebé ningú ho entengués, en el tram final de la Lliga Eusebio el va deixar més sovint a la banqueta.

En total, aquesta temporada, Pedro Porro ha jugat 32 partits (25 com a titular) i ha sumat 2213 minuts. Gens malament, per a un futbolista que encara no ha fet 20 anys.