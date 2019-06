Que el Girona torni a Primera als despatxos, una via «complicada»

Mentre l'afició espera l'arribada del nou entrenador i la revolució d'una plantilla que canviarà de dalt a baix, a Girona també es parla de l'operació Oikos. Sobretot, perquè les converses telefòniques de bona part dels seus acusats assenyalarien directament el partit de l'última jornada de Lliga entre el Valladolid i el València. Les investigacions porten a la següent conclusió: el resultat final, un 0-2, hauria estat falsejat. El cas és en mans del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Osca i caldrà esperar quins són els esdeveniments, però a Montilivi ja s'han encès totes les alarmes. La possibilitat d'acusar el Valladolid i provar que, com a club, hi ha tingut alguna cosa a veure, el podria fer acabar a Segona en lloc d'un Girona que tornaria a Primera.

El club gironí, com reconeixien aquesta mateixa setmana el seu president, Delfí Geli, i un dels seus propietaris, Pere Guardiola, està decidit a arribar «fins al final» per aclarir els fets. A part d'estar en contacte permanent amb La Lliga i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), ha posat el cas en mans de dos bufets d'advocats per tenir tota la informació possible i saber com actuar en tot moment. Ha fet bé? Hi ha raons per ser optimistes? Per intentar respondre a tot això, tres advocats de professió que han format part del Girona en parlen. Coincideixen que fan bé d'esgotar tots els camins legals i d'estar alerta, però veuen difícil que es produeixi una sentència a favor. I menys, que aquesta, si ha d'arribar, ho faci ben aviat.

Li dona poques possibilitats Joaquim Torrecillas. L'advocat, que va ser director general del Girona a principis de la dècada, li dona només «un 0,1 per cent» perquè considera «molt agosarat que del que s'està instruint es pugui derivar alguna conseqüència favorable» al conjunt blanc-i-vermell. Com deixa clar, «una cosa és el desig i una altra, la realitat». Recorda que s'està instruint «diligències contra persones determinades que participarien en una trama de corrupció» i que, tot i que pertanyen a una societat, que seria el Valladolid, «no consta que aquesta hi estigui implicada». Avisa que a Montilivi tenen tot el seu «dret» de demanar una mesura cautelar, i també adverteix que «la instrucció pot durant molt de temps» perquè «qualsevol procediment d'aquest tipus pot allargar-se durant un parell d'anys tranquil·lament». Aplaudeix, això sí, que el club català decideixi «esgotar totes les vies per intentar que es protegeixin els seus drets de manera cautelar o encara que sigui amb danys i perjudicis». Ara bé, d'aquí a tornar a Primera, és un món.

Un punt de vista ben similar al de Francesc Rebled. El també advocat va presidir el Girona entre el 2013 i 2015. Ho veu «complicat» i té molt clar que «o s'acredita molt clarament que el Valladolid hi està relacionat i tenia coneixement d'aquesta martingala d'arreglar el partit, o ho veig molt difícil». Per a Rebled «hi hauria d'haver evidències molt clares i contundents». És més, considera que el que s'ha fet des de Pucela en aquestes darreres hores ha estat molt encertat. «El Valladolid s'ha personat com a perjudicat. Jo hauria fet igual. Si realment està al marge, és perjudicat de tot això, perquè seria un tema només de jugadors. Queda malmès per la imatge exterior i pels tres punts que deixa de guanyar, que després afectaran a l'hora de cobrar més o menys per drets televisius». I reitera: «L'única opció de recuperar la categoria és que al Valladolid se'l sancioni amb sis punts i això necessita unes proves molt clares». A més, considera que el Girona ha de fer «el que està fent», que és estar alerta i demanar informació.

Tampoc és gaire optimista Joaquim Boadas, president del 2012 al 2013, tot i que es mostra convençut que el Girona hauria de sortir beneficiat de tot plegat. L'advocat considera que cal «una sanció exemplar» perquè tot plegat canviï. Està convençut que, si tot continua igual, quedarà clar que el futbol «és una estafa per a l'espectador», que es limitarà a «veure una obra de teatre» on tot estarà «pactat» amb anterioritat. «Voldria equivocar-me, però crec que no passarà res». Boadas, qui ja ha denunciat amb anterioritat el Girona-Xerez del 2013, el president del Racing de Santander i el Betis-Sporting del curs 14/15, es remet a l'article 75.1 lletra B del Codi Disciplinari de la RFEF. «Ho diu claríssim», afirma, tot apuntant que «set jugadors esquitxats és una xifra escandalosa. Una cosa és que un futbolista i un altre parlin per telèfon, però aquest cas n'afecta set. És una part d'un vestidor i això és un tema de club. Que els hagin de treure els sis punts és irrefutable. L'article ho diu claríssim. Parla de la participació d'algun o diversos jugadors que hagin acordat un resultat irregular».

Anima el Girona també a «presentar-se com a acusació particular i demanar una mesura cautelar». Alhora, creu que caldria presentar una denúncia a La Lliga i també a la RFEF. Ara bé, no està massa convençut que tot i fer això s'arribi a bon port. «Si hi ha la norma és per aplicar-se. A veure si el nou president de la Federació és mulla. Fins ara, res ha canviat. Fa sis anys vaig denunciar el Girona-Xerez amb el primer futbolista imputat de la història del futbol espanyol (José Vega). Però des de llavors fins ara, sembla que la cosa no ha evolucionat», diu. Ara, tant Rebled, Torrecillas com Boadas, així com des de Montilivi i tota l'afició del Girona, esperaran esdeveniments. Mentrestant, tot i que el club hi té els cinc sentits posats, ningú vol fer volar coloms i es treballa tot planificant una temporada, la propera, que si res canvia es viurà a la Segona Divisió A.