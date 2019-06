«Tebas és el primer que vol acabar amb aquests delictes com la compra i venda de partits»

En què consisteix la seva tesi?

Encara no l'he acabada. L'estic fent sobre els partits arreglats, i el seu fonament és que a partir de les apostes esportives podem tenir una variable molt positiva a l'hora d'esbrinar si hi ha o no delicte.

El cas Oikos s'emmarca en el que vostè està treballant?

És exactament això. La realitat demostra que no vaig per mal camí en la meva tesi. Porto dos anys treballant-hi, i ja fa temps que estic ficat en tot el que fa referència a la integritat en el món de l'esport més enllà de la meva carrera com a taekwondista. A més a més, dimarts vaig rebre una sorpresa que em va deixar perplex: a la UCAM, on he estudiat, es funda una càtedra internacional d'integritat a l'esport i jo en seré el director. No m'ho esperava, i menys amb 29 anys. Ha sigut un goig que s'aposti per mi i ja s'ha vist que aquest és un tema transcendent i important a tot el món. A través de la càtedra podrem avançar molt i ser pioners en això.

Va acabar els estudis de Criminologia i de seguida va interessar-se pels temes d'integritat en l'esport. Per a què li va servir treballar a La Lliga i a la UEFA?

Hi vaig treballar en tot allò relacionat amb la integritat. Vaig tenir l'ocasió d'anar a una casa d'apostes i veure com es treballa també des d'allà, com el seu departament de risc controla tot el que es fa. Veies com, si passava alguna cosa estranya en algun partit, de seguida s'activaven les alarmes. Això em va permetre recollir molta informació i cada vegada el tema em va interessar més. Per això vaig decidir escriure la tesi sobre això. Ho vaig comentar a la universitat i em van donar tot el seu suport. Dos anys després, divendres, vaig poder fer ja una defensa d'una part de la tesi, i va anar molt bé.

L'ha agafat per sorpresa que el cas Oikos hagi transcendit?

És complicat parlar-ne sense tenir tota la informació, i això no passarà fins que s'aixequi el secret de sumari. Hi ha sospites que s'estan investigant a través de les apostes esportives, s'han detectat moviments de diners estranys, i ara el que cal és seguir aquest rastre, veure on han anat a parar aquestes quantitats econòmiques i qui se n'ha pogut beneficiar en cas que hagi passat alguna cosa.

La lluita contra els tripijocs en l'esport mou molts actors?

Sí, és clar. Començant per la casa d'apostes, que és la que et paga i que vol tenir-ho tot controlat i saber si s'ha arreglat algun partit, i acabant per la mateixa Unió Europea i els mateixos estats. Perquè al final es pot estar cometent un delicte en què grans quantitats de diners no se sap per a quines finalitats serviran. Evidentment també hi ha les federacions i les lligues, perquè al final s'estan embrutant i qüestionant els valors de l'esport i és necessari posar fi a tot això.

Té una estimació de quants partits poden ser sospitosos d'estar arreglats?

Això és impossible de determinar. Avui dia es pot apostar a gairebé tot i a qualsevol cosa. Hi ha apostes de tota mena, ja no només de lligues, sinó de partits amistosos, sub-21, de divisions inferiors... Al final són molts i molts partits a l'any. Imagini's cada cap de setmana quants partits es poden jugar a Europa en les tres o quatre categories principals, més amistosos... Tenim les eines i els mecanismes per combatre-ho. S'està fent una gran labor i de mica en mica cada cop es fan més progressos.

Quines són les eines per lluitar contra aquesta corrupció?

No sé si dir-ne eines, com a tals. El que nosaltres busquem principalment és si en un partit s'han produït, de cop i volta, canvis d'apostes i moviments estranys. La variació en les apostes es detecta quan hi entren molts diners, quan un valor monetari va canviant de manera sospitosa. És una mica com la borsa. Quan hi ha moltes apostes, les accions baixen. Si estàs veient que un partit va d'una manera i, de cop i volta, les apostes, tiren cap a tot el contrari, la sospita es dispara, sobretot si al final del partit ha acabat passant aquesta tendència. Això són indicadors. Està clar que amb això no es pot fer tot però forma part essencial en el desenvolupament de la investigació.

L'aparició de cases d'apostes virtuals ho ha complicat tot encara més?

No ho sé, perquè al final, gràcies a les apostes, tu veus el que la gent s'està jugant. Abans potser es vivien les mateixes situacions però eren en cases d'apostes físiques i llavors no tenies la prova ni seguies el moviment de diners.

El futbol espanyol és net?

Jo que he pogut treballar a La Lliga tinc clar que Javier Tebas és una persona que està totalment a favor de la integritat en l'esport i que és el primer que vol acabar amb aquesta mena de delictes de compra i venda de partits. Jo vaig introduir-me en tot aquest món gràcies a ell. El futbol mou masses, passions, molta gent se'l mira i el que volen els clubs, les federacions i les lligues és que sigui net i que la gent que va al camp pugui gaudir d'un gran espectacle sense que al darrere hi hagi cap pràctica il·lícita.

El cas Oikos pot afectar d'alguna manera al Girona? Li veu possibilitats de seguir a Primera si descendís el Valladolid?

És complicat dir-ho. Una vegada s'ha jugat el partit, s'ha acabat la competició, és molt complicat canviar qualsevol cosa. Si el Girona és part afectada o no només es podrà dir un cop surti la sentència ferma.

El futbol és l'esport on més tripijocs hi ha o és una pràctica estesa en d'altres disciplines?

És una cosa estesa. Al final el que volen aquestes xarxes delictives és guanyar diners i els és igual si per fer-ho les apostes s'han de fer en futbol o en qualsevol altre esport. El que passa és que el futbol mou més diners i més apostes i això pot generar que qui vulgui delinquir potser passi més desapercebut.

A Espanya és un dels llocs on més pot passar o també és un problema estès arreu?

Al revés. Espanya és un dels països on, no sé si per tema de valors, més s'ha fet per lluitar contra tot això. En d'altres països es podria fer més.

Quina seria avui la seva conclusió final a partir del que ha escrit a la tesi?

Que estem davant d'un problema real. L'esport s'ha convertit també en un marc on es pot delinquir, hi ha gent que se'n vol lucrar de manera il·lícita. I això fa que nosaltres haguem de ser més llestos que ells. Tenim les eines eficaces per combatre'ls i hem d'intentar acabar amb aquesta xacra social. Costarà però es pot aconseguir, a mig termini.