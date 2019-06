Unzué agafa la davantera com a nou tècnic del Girona

L'exitosa etapa de Pablo Machín va donar pas a l'arribada d'Eusebio. Un canvi radical en tots els aspectes. La transició d'un estil de joc a un altre no va donar els seus fruits i el desenllaç tothom el coneix. Ara, la realitat de l'equip és la Segona Divisió i l'objectiu, lluitar per estar a dalt tot intentant pujar de nou. La propietat, en consonància amb al direcció esportiva, no vol repetir els errors del passat, però considera que el millor és quedar-se amb les parts positives de les últimes experiències. Guanyar en caràcter, treballar més la pilota aturada -com bé també va admetre Guardiola l'altre dia-, però no renunciar a tenir la possessió i apostar pel joc combinatiu. Tot buscant un entrenador que compleixi el màxim d'aquests requisits, apareix de nou el nom de Juan Carlos Unzué. El mateix que ja va estar a l'agenda l'estiu passat i amb el qual hi va haver contactes. El que s'ha passat tota aquesta temporada veient la majoria dels partits del Girona des de la graderia de Preferent de Montilivi. En part, perquè el seu fill Aitor formava part del cos tècnic que liderava Eusebio. Amb Unzué i els seus representants -l'empresa Idub, liderada per Iñaki Ibáñez, Tomás Durán, Peio Uralde i Vicente Biurrun- s'hi ja parlat, s'hi parla i s'hi parlarà. El seu perfil agrada i molt. Tant, que de mica en mica li està guanyant la partida a d'altres candidats. S'havia parlat de Francisco Rodríguez. L'andalús no va renovar amb l'Osca i queda lliure. És un entrenador que coneix la categoria. El seu perfil no és idèntic al d'Unzué. Els seus equips imprimeixen el caràcter i la intensitat que requereix la Segona Divisió A, però potser l'estil de joc no és el que més agradaria a la propietat. Ara bé, també es postula com a candidat.

Sigui o no el navarrès l'escollit -ara mateix sembla que seria així-, el més probable és que el Girona ho deixi tot per a la setmana vinent. Almenys, l'anunci oficial, perquè les negociacions no s'aturen. Unzué no arribaria amb un cos tècnic tancat, com ha passat amb altres entrenadors. La seva gent de confiança, la que el va acompanyar en la seva etapa en solitari al capdavant del Celta -la seva única temporada a Primera- treballen ara amb Luis Enrique Martínez a la selecció espanyola. Això no seria un problema. A Montilivi l'acompanyaria Chicho Pèlach. El gironí ha deixat d'entrenar el Peralada, club amb el qual es trencarà l'acord de filiació que hi havia vigent fins el 2021. Té contracte amb el Girona i el club, en comptes de rescindir-lo, vol aprofitar el seu talent. L'inclourà en el cos tècnic del curs vinent, sigui qui sigui finalment l'entrenador que es faci càrrec de la primera plantilla. També s'hi podria sumar, com apuntava Mundo Deportivo en la informació que feia pública ahir, un Juan Carlos Moreno que als últims anys ha format part de l'àrea esportiva.

Tot lliga. Unzué, a part de ser segon del Celta i del Barça, on va fer de preparador de porters, va provar sort una temporada a Segona. Va dirigir el Numància i el va deixar desè a la classificació -curs 10/11-. Llavors, el seu segon va ser Pablo Machín -i també successor-, de qui no cal recordar la seva exitosa etapa a Girona. Moreno igualment té un passat al conjunt sorià, com a jugador i també al cos tècnic de Machín.

Durant aquests propers dies, s'intensificaran les converses i es poliran tots els serrells. Que sigui o no finalment Unzué el candidat definitiu, això queda en mans del Girona. Arribi qui arribi tindrà un objectiu clar: lluitar per l'ascens. Un cop hi hagi el nou entrenador, llavors tocarà polir la plantilla. Hi ha feina per fer. A l'hora de tancar les vendes d'alguns futbolistes, que n'hi haurà. Com també les rescissions. I les arribades, sobretot. Continuaran uns quants jugadors, però de fitxatges n'hi haurà bastants per fer foc nou i aspirar a tot.