Màlaga, Albacete, Mallorca i Deportivo jugaran la promoció per pujar a Primera

La Lliga regular a la Segona Divisió A abaixa la persiana aquest cap de setmana, abans de la disputa del play-off d'ascens que servirà per determinar quin equip acompanya Osasuna i Granada a Primera la temporada vinent. Els quatre conjunts classificats, després dels partits disputats ahir, són el Màlaga, Albacete, Mallorca i Deportivo. Un d'ells acabarà pujant i, per tant, no es trobarà amb el Girona el curs vinent, que tornarà a la categoria d'argent. La part de dalt de la classificació estava gairebé definida i només calia confirmar el sisè lloc. El Deportivo en feia prou guanyant i no va fallar, imposant-se al Còrdova sense suar (2-0). El gran perjudicat d'aquest tram final de curs ha sigut el Cadis, que després d'ensopegar fa uns dies amb l'Extremadura, ahir va esvair qualsevol opció de lluitar per l'ascens en perdre al camp de l'Sporting per la mínima (1-0). Aquesta setmana vinent ja es disputa la primera eliminatòria del play-off d'ascens. Aquest dimecres, el Deportivo rebrà el Màlaga a Riazor, mentre que dijous el Mallorca i l'Albacete s'enfrontaran a Palma. Els duels de tornada, dissabte i diumenge, respectivament.

La jornada posarà avui el seu punt i final amb tres partits sense cap mena de transcendència a la classificació. El Nàstic, ja descendit des de fa unes setmanes, rebrà un Lugo que uns dies enrere certificava la permanència. El matx, al Nou Estadi a dos quarts de set de la tarda. A les vuit, Numància i Las Palmas s'enfrontaran al Tenerife, mentre que mitja hora més tard el Tenerife rebrà el Saragossa. Aquests quatre equips estan salvats, motiu pel qual el curs vinent seran rivals del Girona a la categoria d'argent.