2a A: Una categoria sense filials

De mica en mica el Girona va coneixent els rivals contra els quals s'haurà d'enfrontar la temporada vinent en el retorn a Segona A. La setmana passada va confirmar-se la permanència de Numància, Lugo i Tenerife, amb qui el conjunt gironí es tornarà a veure les cares dos anys després, i també el descens del Rayo Majadahonda, que no serà rival dels blanc-i-vermells. Al llistat d'equips ja confirmats a la Lliga 1,2,3 2019-20 hi són també Oviedo, Cadis, Sporting de Gijón, Almeria, Elx, Las Palmas, Extremadura, Alcorcón i Saragossa a més a més dels descendits Rayo Vallecano i Osca i dels ascendits Racing de Santander i Fuenlabrada. Resten encara dues places més per a equips que venen de Segona B i saber quin serà l'equip que puja al play-off. L'afortunat sortirà de les eliminatòries entre el Deportivo de la Corunya i el Màlaga i el Mallorca i l'Albacete que comencen demà passat mateix. D'aquests quatre equips, tres seran rivals del Girona el curs vinent. Amb qui no s'enfrontaran els gironins en el seu retorn a la categoria de plata serà amb cap filial. Sens dubte, una novetat per al Girona, que durant els deu cursos ininterromputs que hi va ser del 2008 al 2017 sempre va haver de jugar contra un filial o altre. De fet, aquesta temporada ja no n'hi ha hagut cap, fet que no passava dels del curs 2003-04. A més a més, com que Reial Madrid Castella, Atlètic de Madrid B i Vila-real B van quedar eliminats del play-off d'ascens ja a la primera eliminatòria, la temporada que ve (2019-20) tampoc n'hi haurà.

L'aterratge entre els millors del futbol espanyol ha permès el Girona estalviar-se de jugar contra filials les dues últimes temporades. Un fet inèdit per al conjunt gironí els últims trenta anys en què sempre havia jugat contra un o altre filial. De fet, fins a l'ascens a Primera Divisió del 2017, des del curs 1998-99 a Primera Catalana, que els gironins han tingut cada any filials a les seves categories ininterrompudament. Tornar a Segona A semblava que suposaria repetir experiències contra segons equips però el curs 2019-20, la Lliga no en tindrà cap. Serà, doncs, el primer cop en aquesta etapa moderna, que el Girona no s'enfronti a cap filial a la categoria de plata. I és que des que hi va tornar el 2008 cada curs n'ha tingut almenys un a la Lliga. El primer va ser el Sevilla Atlètic (08-09), un rival molt fluix que va signar números negatius de rècord però que tot i això va ser capaç de derrotar els de Raül Agné a terres andaluses en un partit esperpèntic (2-1). El curs següent el rival seria un Vila-real B que va veure's obligat a perdre la categoria arran del descens del primer equip el 2012. El 2010 també va aparèixer en escena un Barça B que ha anat apareixent i desapareixent de la categoria l'última dècada. El Castella també va ser rival del Girona dos cursos (2012-14) mentre que el Bilbao Athletic hi va tenir una incursió breu (2015-16). L'any de l'ascens va tornar en escena el Sevilla Atlètic.