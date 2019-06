Buscant solucions al futur

Són moltes les incògnites que envolten el futur més immediat del Girona. El descens a Segona A ha obert una pila de carpetes farcides de temes que s'han de resoldre abans no s'acabi l'estiu. L'adequació de l'estadi de Montilivi ja s'ha solucionat amb la retirada dels dos gols retràctils superiors i amb l'inici de la campanya de renovació d'abonaments. Esportivament, aquesta setmana sembla que poden tancar-se el traspàs de Portu a la Reial Societat i l'anunci de Juan Carlos Unzué com a nou entrenador, però al damunt de la taula de Quique Cárcel hi ha uns feixos de temes que fan feredat. Els fitxatges, continuïtat de Stuani i Pere Pons, les ofertes que pugui haver-hi per a Pedro Porro -el València el té pràcticament lligat-, Bounou, Juanpe, el Choco Lozano o algun altre i la desvinculació de Doumbia són alguns dels temes per solucionar que té Cárcel les properes setmanes.

N'hi ha més, molts més. Sense anar més lluny, al futbol base, on el descens del Peralada ha generat una situació també imprevista per als responsables esportius de l'entitat. En aquest sentit, de la mà d'Albert Síria, el club ha potenciat molt el futbol formatiu aquests anys, i la creació de l'Acadèmia per a joves esportistes dels Maristes n'és el principal exponent. Tot semblava rodó amb el Girona a Primera i el Peralada a Segona B, però el descens dels dos equips ha deixat una situació d'allò més complicada. Sobretot al filial, amb qui ja s'ha trencat l'acord d'afiliació en una controvertida decisió. Sense cap lligam amb el Peralada, s'obre un altre problema gros per al Girona: què passarà amb la plantilla del filial? És a dir, quin futur té pensat el club per als joves que han tret enguany amb el primer equip procedents del Peralada? Tindran Suárez, Soni, Montes, Andzouana, Paik, Pachón i companyia l'oportunitat de fer la pretemporada amb el Girona aquest estiu? Què passarà amb d'altres joves jugadors incorporats amb vista a tenir presència al primer equip com Boselli, Maxi Villa, Ferraresi o Miguélez? De moment no hi ha res definit i el club està estudiant quina és la millor opció per a cada cas.

Sigui com sigui, la realitat és que el Girona ha de decidir què fer amb la totalitat de la plantilla del Peralada. El descens i la ruptura amb el club alt-empordanès fan que tots tornin a la disciplina del Girona. Ara bé, sembla molt poc probable que se'n quedi cap per jugar al Girona C, que ara es tornarà a dir Girona B, a Primera Catalana. Alguns faran la pretemporada amb el Girona però a la majoria se'ls haurà de buscar una sortida. Una dotzena té contracte en vigor i això complica encara més la cosa. És el cas de Soni (2022), Jordan, Suárez i Miguélez (2021) i Montes, Paik, Iago López, Vito, Pachón, Andzouana i Boselli (2020). En canvi, els cedits Baró, Bueno i Ferraresi tornaran als seus clubs, València, Barça i Torque, respectivament. Caldrà veure què passa amb els joves formats a Torres de Palau, Jofre Cherta, Teo Quintero i Giorgi Kochorashvili, que, en principi, acaben contracte. També finalitzen la seva vinculació Mario Rodríguez, Rober Sierra, Marcel Lizak i Sergi Álamo. Aquest darrer es va quedar sense fitxa al mercat d'hivern en una estranya decisió.

En el cas de Valery Fernández, ja és jugador a tots els efectes del primer equip, perquè el Girona li va fer contracte professional quan va arribar als 10 partits.