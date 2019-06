Pedro Porro es queda sense Eurocopa sub21

Males noticies per a Pedro Porro. I pel Girona. El jugador extremeny ha anunciat aquesta tarda que no podrà disputar l'Eurocopa sub21 d'Itàlia per culpa d'una lesió muscular. Porro ha patit una ruptura al psoes que li impedirà participar a la cita europea per la qual estava convocat pel seleccionador Luis De la Fuente. A més a més, la lesió de Porro complica la vida al Girona que confiava que una bona actuació de l'extremeny fes augmentar-ne el preu amb vistes a un traspàs. De moment sembla que el València té un acord lligat amb el jugador però el Girona demanava una xifra propera als 25 milions per desprendre-se'n.