El Girona demana una lliga de 21 equips si el cas Oikos no es resol aviat

Una setmana enrere Pere Guardiola, un dels dos màxims propietaris del Girona, treia el cap per les instal·lacions de La Vinya per valorar l'actualitat del club. Entre altres coses, va assegurar que l'entitat tenia la intenció d'arribar «fins al final» en sentir-se part afectada pel cas Oikos, relacionat amb apostes il·legals. Tant ell com el president, Delfí Geli, parlaven d'un fet «d'extrema gravetat» i van mostrar-se confiats que tant La Lliga com la RFEF vetllin pel fair play. Així mateix, es revelava que fins a dos bufets d'advocats s'estudiaven el cas per veure si era oportú fer o no alguna cosa. Sobretot, tenint en compte que fins a set futbolistes del Valladolid estarien esquitxats pel sospitós últim partit de Lliga amb el València. Set dies després, ha sortit a la llum que el Girona ha mogut fitxa. La informació la destapava ahir al vespre El Mundo mentre que l'entitat de Montilivi ho confirmava a aquest mateix diari.

El Girona s'ha personat en la causa que s'instrueix en el Jutjat número 5 d'Osca. I no només això, sinó que també ha sol·licitat l'obertura d'un expedient al Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Es tracta d'una mesura de pressió perquè s'acceleri el màxim possible la investigació del cas. Entén el club que n'és un perjudicat directe. Sobretot perquè si el Valladolid fos sancionat amb la pèrdua de sis punts, segons així estipula la normativa de la competició, seria l'equip de Pucela el que acabaria baixant a Segona i el Girona el que es mantindria a Primera. La pel·lícula, per tant, canvia i molt. La propera temporada, la 2019/20, començarà en només un parell de mesos i des de Montilivi s'intenta que el procediment s'esclareixi com més ràpid sigui possible.

Els serveis jurídics del club fa dies que treballen i han enviat un escrit a Competició en què es demanen un seguit de «mesures cautelars urgents» si el procediment penal s'allarga excessivament. Una de les propostes que ha posat al damunt de la taula és que la Lliga vinent sigui de 21 equips, a l'espera que finalitzi el procediment judicial i es decideixi què és el que passa amb el Valladolid-València, sospitós d'haver estat manipulat.

Si no es posa en pràctica cap de les mesures que es proposen, el Girona també demana iniciar accions legals en el futur i reclamar una compensació econòmica per danys i perjudicis que s'elevaria en 40 milions d'euros, cosa que ha estimat el club que perd per haver baixat a la Segona Divisió A.