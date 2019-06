Una lesió deixa Pedro Porro sense poder jugar l'Eurocopa sub-21

Un dels principals actius del Girona i una de les grans esperances de la direcció esportiva per fer caixa aquest estiu és Pedro Perro. La seva joventut, 19 anys, i projecció fan del futbolista extremeny un valor a l'alça que ha estat seguit de ben a prop per molts equips durant la temporada. I això que només acumula 32 partits a Primera. Porro va ser el jugador revelació del Girona a principi de curs però misteriosament va anar desapareixent dels plans d'Eusebio sobretot al tram final del curs. Malgrat tot, el seleccionador espanyol sub-21 Luis De la Fuente el va incloure a la convocatòria per a l'Eurocopa de la categoria que comença a Itàlia aquesta setmana. El jugador estava engrescat per competir en àmbit internacional i el Girona confiava que un bon paper de Porro al torneig en revaloritzés el catxet per tal de fer caixa aquest estiu amb un traspàs. Tanmateix, una inoportuna lesió muscular al psoes farà que Porro es quedi sense Eurocopa i el Girona sense la possibilitat que el jugador es revaloritzi encara més. «Caic del somni que tenia des de petit de representar el meu país en un Europeu. No podrà ser», deia ahir el jugador en un comunicat a les xarxes socials.

Porro va agafar el relleu de Pablo Maffeo com a carriler dretà a l'estiu durant la pretemporada. Va convèncer Eusebio Sacristán i de seguida es va consolidar. Tot just va debutar a Primera, el club li va millorar i ampliar el contracte fins al 2023. A més a més un cop va haver disputat 10 partits oficials va passar a ser jugador de la primera plantilla i la seva clàusula de rescissió es va disparar fins als 50 milions d'euros. És a l'agenda de diversos clubs.