El fitxatge d'Unzué es tancarà aquesta setmana

El 20 de maig passat, d'aquí a pocs dies farà un mes, el Girona va anunciar que Eusebio Sacristán deixava de ser l'entrenador del primer equip. Tot i el suport del club, que l'havia mantingut al càrrec malgrat els mals moments a la Lliga, que no en van ser precisament pocs, consumat el descens la decisió estava cantada. Resolt el tema contractual, tant Eusebio com els seus homes de confiança van enfilar cap a la porta de sortida. Es posava llavors en marxa tota la maquinària per trobar-li un relleu. Un tècnic que arribés a Montilivi per liderar una plantilla que, a priori, aspirarà a l'ascens. Des de la direcció esportiva s'explicava que, malgrat els canvis que viurà el vestidor a causa de les altes i les baixes que s'esperen al llarg de les properes setmanes, la prioritat era trobar un entrenador. Fins que no es tanqués aquesta carpeta, no se n'obririen d'altres. Han passat més de 20 dies de l'adeu d'Eusebio i encara no hi ha fumata blanca. La situació, això sí, no s'eternitzarà pas ni tampoc es convertirà en un culebrot. El club, i s'entén per club tant la propietat com la direcció esportiva, ja té candidat. S'han posat uns quants noms al damunt de la taula, s'han valorat tots els candidats i s'ha acabat prenent una decisió. Juan Carlos Unzué és l'escollit i la sintonia és mútua. Tant és així que l'operació és a punt de veure la llum i el seu anunci oficial es troba al caure. El Girona vol tancar el seu fitxatge aquesta mateixa setmana, cosa que seria el primer moviment després d'uns dies on tot ha estat bastant aturat, almenys de portes cap a fora.

El director de futbol del Manchester City, Txiki Begiristain, va ser un dels molts assistents ahir al PGA de Caldes de Malavella. Per jugar a golf, per trobar-se amb vells coneguts. Però també per acabar de desencallar les operacions. El contacte amb el Girona és constant, sobretot en un tema tan important com l'elecció del nou entrenador. Unzué no té una extensa experiència com a primera espasa en una banqueta. Ha entrenat un any a Segona, al Numància; mentre que a la màxima categoria només ha dirigit el Celta, un curs. Això sí, el seu preu de mercat no és pas baix. Formar part del cos tècnic tant de Josep Guardiola com de Luis Enrique Martínez fa currículum. També haver jugat al Barça i d'altres clubs de Primera Divisió com el Sevilla, Osasuna, Tenerife i Oviedo. Tot suma.

Unzué reuneix la majoria de les característiques que busca l'entitat de Montilivi. Es vol apostar per un perfil que es trobi a cavall entre els dos últims entrenadors que han passat per la banqueta. I el navarrès coneix tant Pablo Machín (va tenir-lo com a mà dreta a Sòria) com Eusebio Sacristán. Amb caràcter, és un tècnic que treballa l'estratègia. A més, aposta per un joc de toc i possessió, on tenir la pilota és innegociable. Un estil que es va voler imposar la temporada passada, tot i que sense massa èxit perquè potser es va fer de manera massa precipitada i sense comptar amb els ingredients necessaris. El Girona creu que Unzué és la persona ideal per a tot això i més. I ell, després d'un any de descans, té ganes de tornar a entrenar. El projecte que se li ha presentat des de Montilivi l'ha seduït. Els últims dies les negociacions han anat derivant cap a bon port i l'entesa és gairebé definitiva. Si res es torça, i tot pot passar en el món del futbol, l'anunci del seu fitxatge serà imminent. La idea és fer-ho aquesta mateixa setmana.