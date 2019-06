Juan Carlos Unzué fitxa pel Girona per una temporada amb opció a dues més

Juan Carlos Unzué és l'escollit per entrenar el Girona en el retorn a Segona A. L'entitat de Montilivi encarrega al tècnic navarrès, de 47 anys, el repte d'intentar tornar a la màxima categoria després de dues temporades entre els millors. No hi ha hagut tants candidats ni tants temptejos com l'estiu passat sinó que d'una setmana cap aquí que el director esportiu blanc-i-vermell, Quique Cárcel, ja tenia clar qui havia de ser l'home. Finalment aquesta nit hi ha hagut l'entesa final i Unzué s'ha compromès amb el Girona per un any (2019/20) més dos més d'opcionals per objectius.

El cos tècnic d'Unzue el completaran el fins ara entrenador del Peralada, Narcís Pèlach, Chicho, i Juan Carlos Moreno, membre de l'àrea esportiva i tècnic del filial del Numància quan Unzue dirigia el primer equip sorià (2010-11). També hi seran el preparador de porters Omar Harrak i el preparador físic Iñaki Codinach.

Pere Guardiola va exposar ara fa unes setmanes que se cercava un perfil que recuperés el nivell d'intensitat, pressió i profit de les accions d'estratègia que es tenia amb Machín però sense perdre l'estil de joc de toc i ofensiu que Eusebio ha intentat inculcar. A més a més Guardiola va deixar anar una frase molt reveladora. «No passarem del blanc al negre de cop».

Unzué encaixa en aquesta descripció perquè malgrat que al seu llibre d'estil la pilota hi té un paper rellevant, fruit de tots els anys que s'ha passat a Can Barça, sí que té una aposta més agressiva sense pilota i és un obsessionat de les jugades a pilota aturada. Amb un perfil futbolístic entremig de Machín i Eusebio, caldrà veure quina és l'aposta tàctica amb què arriba Unzué a Montilivi i quin sistema planteja.

La contractació d'Unzué és el primer moviment del Girona 2019-20 que encara té molts fronts oberts. El traspàs de Portu a la Reial Societat sembla que ha de ser el següent moviment a l'espera dels primers fitxatges. De moment el nou preparador serà presentat demà a les 12 del migdia a Montilivi.