Pep Guardiola: «El Girona farà equip per estar a dalt»

Josep Guardiola va ser el líder i l'ideòleg del millor Barça de la història (2008-12) que va meravellar tothom amb el seu futbol i va aconseguir títols a cabassos. Els seus èxits com a entrenador no es van acabar a Can Barça i els ha perllongat tant a Munic primer amb el Bayern com ara a Manchester amb el City. Tot plegat ha fet del de Santpedor un dels millors entrenadors del món, l'opinió del qual sempre genera expectació. Això és el que va passar ahir al PGA Catalunya de Caldes de Malavella, en el marc del Costa Brava Legens Trophy de golf en què el tècnic bagenc participava i va atendre els mitjans de comunicació. Guardiola va posar-se davant dels lleons i no va defugir cap pregunta. Que si Griezmann, que si la Champions, que si l'estil del Barça, que si Valverde, que si Messi, que si Hazard, que si el Liverpool...i també el Girona. Sí, Guardiola va tenir temps també de valorar el descens del conjunt gironí i va reconèixer la «tristor» que li ha provocat. Tanmateix, el tècnic bagenc considera que el Girona està en molt bones mans pel que fa a la direcció esportiva i està «convençut» que farà «un bon equip per estar a dalt» lluitant per tornar a Primera Divisió.

«Em sap greu, perquè ho tenien a prop. Van fer un mal final. Tinc sensació de tristor per l'amistat que m'uneix amb Eusebio i amb molta gent del club, pel meu germà (copropietari del Girona)...», deia ahir des de Caldes. Guardiola recordava que els dos anys a Primera del Girona han estat «una excepció» per a un club que «durant la seva història ha estat més a Segona i Segona B que no pas a Primera». Tot i això, el de Santpedor es mostra optimista per a la nova temporada 2019-20 i convençut que el Girona lluitarà per recuperar la categoria perduda. «Això de l'esport és meravellós. Avui fas un pas enrere, però ara es pot fer un bon equip i Quique Cárcel és dels millors secretaris tècnics que hi pot haver avui dia. Reforçaran l'equip i amb l'entrenador nou que sigui segur que faran un gran any. S'intentarà i, si no, el següent, i, si no, el següent», va explicar.

Guardiola va confirmar també que el descens de categoria no canviarà la política de cessions que el Manchester City ha tingut amb el Girona els últims anys. «L'escenari no canvia. Intentarem involucrar-nos al màxim per ajudar el Girona si ens necessita. Tot i això, el club per si sol també té maneres de sortir-se'n. Estic convençut que tornaran a intentar-ho i seran a dalt», va subratllar. En aquest sentit, s'entén doncs que el City continuarà amb les cessions de joves jugadors a Montilivi com ha fet amb Patrick Roberts, Aleix Garcia, Douglas Luiz o Pablo Maffeo els últims anys i abans amb Pablo Marí, Sobrino, Nwakali i Lejeune.



El cas Oikos

Guardiola també hi va dir la seva pel que fa a l'operació Oikos i el cas de les apostes en partits de la Lliga de Primera i Segona Divisió. En aquest sentit, Guardiola va aprofitar per llançar un parell de dards enverinats al president de la Lliga, Javier Tebas. «A Anglaterra, la sort que tenim és que això no passa i, si passa, al cap d'un mes està solucionat. No es deixa que la cosa es dilueixi. Estic convençut que la Federació i el senyor Tebas, que sempre està preocupat pel que passa a Anglatera, segur que ara s'involucrarà. Si ha passat, segur que prendrà decisions i aplicarà la llei, ell que sempre està tan amoïnat per la llei d'altres països i equips. I si no ha passat res, continuarà com fins ara», assegurava Guardiola, que per tancar el seu parlament va deixar anar un irònic «confio molt en ell».

A més a més de Guardiola, el director executiu del Manchester City, Aitor Txiki Begiristain, va ser un altre dels participants del Costa Brava Legends de golf, que va aplegar destacats exfutbolistes, entrenadors, periodistes i esportistes ahir a Caldes de Malavella. S'hi van deixar caure també Bernd Schuster, Donato Gama, Fran González, Pitxi Alonso, Víctor Muñoz, Paco Jémez, Christian Panucci, Ruud Gullit, Alain Boghossian, Thomas Berthold, Laurent Blanc, Miquel Àngel Nadal, John Arne Riise, Ronald de Boer, José Ramón Alexanko, Javier Clemente o Jesús Mariano Angoy, entre d'altres. En aquest sentit, Ronald de Boer va parlar sobre el darrer fitxatge del Barça, Frenkie de Jong, i el possible de Matthijs de Ligt, tots dos de l'Ajax. De Boer va destacar que De Jong és un «jugador amb moltíssim talent» que ha completat «un any espectacular». «La seva filosofia és la mateixa que la del Barcelona», va afegir l'exblaugrana abans d'emfatitzar que el Camp Nou també seria el destí ideal per al seu compatriota Matthijs de Ligt.