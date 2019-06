El Valladolid carrega contra el Girona per la denuncia al Comitè de Competició

El Real Valladolid ha fet aquest matí un comunicat on carrega contra el Girona, per haver-los denunciat al Comitè de Competició pel cas Oikos, que investiga un suposat tripijoc en el duel dels castellans contra el València de l'última jornada de Lliga. Des de Montilivi reclamen, entre d'altres mesures cautelars, que fins que no s'aclareixi el cas la Lliga sigui de 21 (cosa que els evitaria el descens). Ho justifiquen perquè el Valladolid, en cas que es demostrés que estava implicat en la compra-venda del partit, podria arribar a perdre sis punts per una sanció, una situació que els enviaria a Segona i deixaria el Girona a l'elit.

En el comunicat fet públic avui el Valladolid diu que els imputen fets "de manera interessada" a partir de només "retalls de premsa". "No permetrem que es qüestionin els nostres resultats esportius, obtinguts lícitament la temporada 2018/19, que confirmen la permanència a Primera divisió", relata un dels punts. També es posa de manifest que el club "rebutja la imputació dels fets que, de forma interessada, són objecte de denuncia per part del Girona FC, amb el suport de retalls de premsa, i on no hi ha hagut cap mena de participació del Real Valladolid ni directament ni indirecte".

L'entitat recorda que té un programa per prevenir d'actuacions il·lícites i assegura que presentarà les seves al·legacions "dins dels terminis legals". "El club se sent greument perjudicat i no consentirà que s'erosioni la seva imatge, reputació, ni els interessos dels seus abonats i aficionats". Per això anuncien que es presentaran com a part perjudicada en la causa que instrueix el jutjat número 5 d'Osca, i que ara mateix, segueix sota secret de sumari.