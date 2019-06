Juan Carlos Unzué: «Accepto el repte de pujar el Girona a Primera divisió»

Juan Carlos Unzué ha sigut presentat aquest migdia a la sala de premsa de Montilivi. El nou entrenador del Girona, que ha firmat per un any amb dos més d'opcionals (estaria renovat en cas d'ascens), ha explicat que "espero estar a l'altura del que s'espera de mi" i ha indicat que "accepto el repte de pujar el Girona a Primera". "Tot el que pugui passar després jo no ho puc controlar. El que haig de fer és preparar el primer entrenament i la pretemporada amb el meu cos tècnic", ha explicat preguntat pel cas Oikos i la possibilitat que el Girona jugui a Primera si s'accepta la mesura cautelar sol·licitada de fer una Lliga de 21 equips fins que s'aclareixi què va passar en el Valladolid-València. La pretemporada començarà el 8 de juliol.

Unzué diu que el fet d'haver estat un any sense entrenar, després de sortir del Celta, li ha anat molt bé per carregar piles. Ha advertit de la dificultat de competir a Segona i ha insistit que "no hem de tenir cap por i ho vull explicar des del primer dia. L'ascens és l'objectiu, però cal conèixer la categoria. No es puja a l'octubre ni el novembre, es puja al juny, i és una lliga molt igualada. Per molt bon equip que tinguem, que el tindrem, hi haurà moments de dificultat i allà és on haurem de marcar la diferència. Si som capaços de donar un punt d'orgull a l'afició des del primer moment, en els moments complicats els tindrem amb nosaltres".

Preguntat pel seu llibre d'estil ha dit que "soc amic íntim de Pablo Machín i Eusebio Sacristán. No tinc cap dubte que he après de tots ells i els tinc un gran respecte. Però jo soc Juan Carlos Unzué, l'entrenador del Girona, i de moment no puc confirmar amb quins jugadors podem comptar. Dins de la meva idea de joc, prioritzaré ser capaç de captar ràpid on els jugadors se sentin més còmodes. Volem ser un equip que domini els aspectes del joc, amb pilota i sense, per ser el més camaleònics i forts possible. Això ens donarà moltes alternatives".

Sobre el cos tècnic ha recordat que "la gent amb qui havia treballat abans està treballant. Quique ho va tenir en compte. Amb qualsevol que treballés seria el primer cop i ell em va proposar aquest cos tècnic. Ell ho veia molt clar, però jo també ho havia de sentir, i aquests darrers dies ens hem anat ajuntant i el "feeling" ha sigut molt positiu".

Per la seva banda el president Delfi Geli ha donat la benvinguda a Unzué i li ha desitjat "tota la sort en aquest projecte que comencem junts, i que és molt engrescador". L'exfutbolista ha recordat que aquesta temporada "ha vist molts partits de l'equip" i ha assegurat que "formarà un cos tècnic molt fort". "És un malalt del futbol, viu pel futbol, té cura de tots els detalls i juntament amb la seva il·lusió fa que tots estiguem engrescats", ha afegit el dirigent, que no ha amagat que l'objectiu és "intentar tornar a Primera divisió".

El director esportiu, Quique Cárcel, ha dit que "avui és un dia important perquè després del cop dur que va representar el descens, obrim una nova etapa amb una persona que conec bé i que ja l'any passat vaig conèixer i em va semblar molt adequada per dur l'equip". Ha dit també que "l'he vist amb una il·lusió molt gran per dur el Girona a les millors fites sabent que competirem a Segona divisió". Sobre el per què del fitxatge ha indicat que "Unzué reuneix totes les qualitats per portar-nos allà on volem anar" i ha afegit que "coneix molt bé el Girona i és la persona adequada. Ve amb unes ganes immenses i després d'estar un any sense entrenar, arriba amb molta energia". Cárcel també ha elogiat el cos tècnic, format per Chicho, Juan Carlos Moreno, Omar Harrak i Iñaki Codinach.