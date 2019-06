El Valladolid defensa la seva honestedat i critica la denúncia del Girona

El Reial Valladolid va defensar ahir la seva honestedat i la seva continuïtat a Primera Divisió i va assegurar, a través d'un comunicat, que presentarà les mesures legals oportunes contra el que considera un «greu perjudici» per al club. L'entitat critica la denúncia presentada pel Girona, i l'obertura del Procediment Disciplinari Extraordinari incoat contra el Reial Valladolid per part del Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol.

El Girona ha sol·licitat com a mesura cautelar que, per la presumpta manipulació del partit Real Valladolid-València de l'última jornada de Lliga, s'admeti el Girona de nou a Primera, que passaria a tenir 21 equips. Des de Montilivi ho argumenten pel prejudici que podrien tenir si d'aquí a un temps quedés provat el tripijoc i una sanció fes descendir els castellans (si s'apliqués en grau màxim, perdrien sis punts i quedarien per sota el Girona a la classificació definitiva).

Davant d'aquesta situació, el Reial Valladolid sosté que «no permetrem que es qüestionin els resultats esportius, obtinguts lícitament en la temporada 2018/2019, i que confirmen la permanència en la Primera Divisió». També, rebutja la imputació dels fets que, «de forma interessada, són objecte de denúncia per part del Girona, suportada en simples retalls de premsa», i en els quals no ha existit cap tipus de participació per part del Valladolid ni directament, ni indirectament, segons el comunicat.

El club també recorda que disposa d'un Programa de Compliment, degudament auditat, que recull una sèrie de mesures per prevenir actuacions il·lícites i preservar així la integritat de la competició, de conformitat a les pautes establertes per La Lliga i la RFEF. D'aquí ve que confirmi que presentarà les oportunes al·legacions en els terminis legals que s'estableixin, en vista de les evidències que constin acreditades en l'Expedient Instructor, al temps que mostra el seu màxim respecte a les actuacions judicials, que continuen sota secret de sumari, i a la tramitació de l'expedient disciplinari.

Segons afegeix l'escrit, el Valladolid se sent «greument danyat» i «no consentirà que s'erosioni la seva imatge, reputació, els interessos dels seus abonats i aficionats, i la seva activitat» i per això està a l'espera de la confirmació, per part del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Osca, de la personació d'aquesta entitat com a perjudicada en la causa.

D'altra banda, segons revelava ahir El Mundo, la policia judicial consideraria provat el tripijoc del Valladolid-València: «El resultat es va condicionar clarament», assenyala un informe al qual va tenir accés el diari.