Un cos tècnic de la casa amb Chicho, Moreno, Harrak i Iñaki Codinach

Juan Carlos Unzué treballarà a Montilivi amb un cos tècnic format íntegrament per gent de la casa. Així al seu costat hi tindrà com a ajudants el fins ara tècnic del Peralada, Narcís Pèlach Chicho; Juan Carlos Moreno, un dels col·laboradors de Quique Cárcel a l'àrea esportiva; Omar Harrak, entrenador de porters des de 2014, i el preparador físic Iñaki Codinach. Aquest darrer és possiblement el més desconegut, tot i que ja fa cinc temporades que és al club.

Codinach, de 29 anys, ha estat les últimes tres al primer equip, primer treballant com a ajudant amb Jordi Balcells i el curs passat, amb Gerardo Izagirre. Abans havia dut la preparació física del juvenil. El club confia en la seva feina i per això ha decidit promoure'l com a preparador físic. Ahir també es va saber que Unzué treballaria amb el seu fill, Aitor, que aquest curs era analista en el cos tècnic d'Eusebio i que mantindrà el càrrec ara a les ordres del seu pare.

Durant la roda de premsa de presentació, se li va preguntar a Unzué per Chicho, a qui tot just acaba de conèixer. L'excentral, que ha entrenat el Figueres i el Peralada, canviarà el seu rol per passar a ser segon, però en el futbol professional. «Ara ell farà el camí invers que he fet jo, que és deixar de ser primer entrenador i fer de segon, però el veig amb moltes ganes i il·lusió. Té ambició i segur que ens entendrem. En certa manera em veig reflexat en ell». Unzué confia en els joves, tant sigui com a col·laboradors, o sobre la gespa: «m'importarà ben poc quina edat tinguin els jugadors. Si s'ho guanyen els joves també tindran la seva oportunitat». «Li donarem a l'afició motius per estar al nostre costat i sentir-se orgullosa del sentit de pertinença que ja tenen», va afegir el preparador.

Unzué va protagonitzar una extensa carrera com a porter que el va portar a defensar les samarretes d'Osasuna, Barcelona, Sevilla, amb els quals va disputar més de 200 partits en l'elit del futbol espanyol, Tenerife i Oviedo; el nou tècnic del Girona, va néixer fa 52 anys a Pamplona. Com a primer entrenador té experiència al Numància, a Segona, i al Celta, a Primera Divisió.

L'anàlisi de Cárcel

El director esportiu, Quique Cárcel, va dir que «aquest és un dia important perquè després del cop dur que va representar el descens, obrim una nova etapa amb una persona que conec bé i que ja l'any passat vaig conèixer i em va semblar molt adequada per dur l'equip». Va indicar també que «l'he vist amb una il·lusió molt gran per dur el Girona a les millors fites sabent que competirem a Segona Divisió». Sobre el per què del fitxatge va detallar que «Unzué reuneix totes les qualitats per portar-nos allà on volem anar» i va afegir que «coneix molt bé el Girona i és la persona adequada. Ve amb unes ganes immenses i després d'estar un any sense entrenar, arriba amb molta energia». Cárcel també va elogiar el cos tècnic, format per Chicho, Juan Carlos Moreno, Omar Harrak i Iñaki Codinach, a més d'Aitor Unzué.