El Girona llança l'ham per intentar pescar Pere Milla

Escollit, convençut i presentat l'entrenador, i amb el nou cos tècnic definit, el Girona ja pot centrar tots els seus esforços en planificar la plantilla de la propera temporada, amb l'únic objectiu de construir l'equip més competitiu possible per lluitar per intentar pujar a Primera ben aviat. Des que va acabar la Lliga, entre l'adeu d'Eusebio Sacristán i l'aterratge de Juan Carlos Unzué no ha passat res de res. Només rumors i tots enfocats cap a possibles sortides. De fitxatges, ni un. La direcció esportiva que lidera Quique Cárcel posarà ara els cinc sentits en aquest aspecte. En tancar vendes, rescindir contractes i també en signar noves incorporacions. Que n'hi haurà i no pas poques. El tempo encara està per definir i és de portes cap a dins que es coneix quina és la realitat del dia a dia, pel que no se sap amb quants futbolistes l'equip encetarà els entrenaments el proper 8 de juliol. S'intentarà, com passa cada any, que sigui amb el màxim de jugadors possibles. Cosa difícil, veient que Cárcel, no fa pas gaire, tornava a predir que l'estiu seria llarg. Això no vol dir que no hi hagi cap cara nova. Una d'elles podria ser la de Pere Milla.

Almenys, aquest és el desig a Montilivi. El lleidatà és a l'agenda i el seu nom està ben subratllat. Milla és un dels objectius de la direcció esportiva i el club, a part d'interessar-se per quina és la situació, ha decidit anar a per ell tot intentant-lo convèncer que la seva és la millor opció per al curs vinent. Als seus 26 anys (en farà 27 el proper mes de setembre), acaba de rescindir el contracte que l'unia amb l'Eibar. S'ha sabut aquesta mateixa setmana. No ha trobat minuts ni molt menys continuïtat sota les ordres de José Luis Mendilibar. Amb prou feines ha disputat 344 minuts, repartits en cinc partits de Lliga a la Primera Divisió i un parell d'aparicions a la Copa del Rei. Coneix millor la Segona A, una categoria que ha tastat amb l'UCAM Múrcia i el Numància. En total, 51 partits. Es tracta d'un extrem esquerre habilidós i ràpid forjat a la base del Lleida Esportiu, equip que el va fer debutar a Segona B, divisió que també va provar de la mà del filial del Getafe i l'UD Logronyès.

Ara, de vacances i sense equip, Pere Milla ha de triar destí. La proposta del Girona és temptadora, si més no pel projecte, perquè se li presenta l'oportunitat de formar part d'una plantilla que, a priori, lluitarà per pujar a Primera. Un ingredient que li pot fer patxoca al jugador, que tot i això el que sobretot vol és jugar i col·leccionar minuts i titularitats. Tampoc ho tindrà del tot senzill l'equip de Montilivi, que competeix amb uns quants pretendents. També li van al darrere clubs com l'Oviedo, Saragossa, Tenerife, Almeria, Albacete, Elx o Racing. Mitja categoria se'l rifa. Insistirà el Girona, que el té com un dels objectius principal. Ara ve, l'última decisió la té el futbolista.



Montilivi li és familiar

A l'espera que les negociacions arribin o no a bon port, Pere Milla ja sap el que és jugar a Montilivi. Ho fa fet dues vegades. La primera, quan vestia la samarreta de l'UCAM. Un partit que difícilment oblidarà. El seu equip va guanyar (1-2) i va fer-ho gràcies a un gol seu, el primer que va fer a la Segona Divisió A. Aquesta temporada també ha trepitjat la gespa de l'estadi del Girona. Curiosament, ho ha fet com a local, però no pas vestint la samarreta blanc-i-vermella. A finals del passat mes de març, el lleidatà va ser un dels homes que van disputar el Catalunya-Veneçuela que va acabar amb triomf per als homes de Gerard López. Tot i no ser titular, va sortir a la segona meitat.