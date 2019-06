El Girona ofereix una altra col·laboració al Peralada

El lligam que durant les tres últimes temporades ha unit Girona i Peralada com a primer equip i filial s'ha trencat aquest mes arran del descens dels dos equips a Segona A i Tercera respectivament. El Girona, que a més a més, ha vist com el Girona C no pujava, ni podia pujar, a Tercera, s'ha decidit a trencar la relació. Tanmateix, el club ha exposat avui públicament el nou tipus de relació que pretén tenir amb el Peralada. Es tracta d'una proposta d'acord de col·laboració "per tenir més capacitat de generar ingressos i suport a l'hora de confeccionar la plantilla". El Peralada, que aquesta setmana ja ha anunciat els primers reforços i que en té mitja dotzena més d'emparaulats celebra demà al migdia una assemblea extraordinària on debatrà com queda la relació amb el Girona i si accepta o no aquesta proposta de nova relació.

El plantejament del Girona seria una entesa per dues temporades en les quals s'hi inclourien diversos punts que beneficiarien economicament el club altempordanès. Per exemple en el llistat hi ha la celebració de dos partits amistos durant aquesta pretemporada i la següent els drets d'explotació dels quals correspondrien íntegrament al Peralada (patrocinadors, publicitat, entrades, drets de televisió...).

A més a més, el Girona inclou en la proposta una ajuda per a la configuració de la plantilla. Així, el Peralada tindria prioritat a l'hora de captar els jugadors sorgits del planter del Girona. A més a més, es facilitarien entrades de franc als membres del futbol base del Peralada durant dos partits cada temporada.