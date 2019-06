L'elecció d'Unzué com a tècnic rep el vistiplau de l'entorn

Seran els resultats els que manaran. Com sempre. Tot depèn de si la pilota entra. Es pot tenir una millor o pitjor preparació i comptar amb un currículum nodrit o buit. Això compta, però al cap i a la fi, serà si la sort i el marcador acompanya, que la glòria o el fracàs acompanyaran a l'entrenador de torn. Passarà tres quarts del mateix amb Juan Carlos Unzué. En uns mesos tothom sabrà si l'aposta de Montilivi és o no l'encertada i si ell és l'home idoni per dirigir el nou projecte a la Segona Divisió A, que no té pas cap altre objectiu que el de tornar a Primera el més aviat possible. Ara són els interrogants els protagonistes. Ningú sap del cert si l'experiment funcionarà i els resultats arribaran. El cas és saber, com a mínim, què és el que ha despertat el seu fitxatge. Diari de Girona ha temptejat l'entorn, tot parlant amb gent vinculada al girona per conèixer, de primera mà, quina és la seva opinió al respecte. A l'espera de veure com funcionarà tot, Unzué compta amb un vistiplau que barreja il·lusió, confiança i també escepticisme.



albert serra



«Jove i amb moltes ganes»

Albert Serra va vestir la samarreta del Girona en dues etapes i a Montilivi va viure un parell d'ascensos. Ja retirat i un habitual a l'estadi, considera que el fitxatge del tècnic navarrès és «una bona aposta», sobretot perquè es tracta d'una persona «jove i amb moltes ganes». Precisament «això és el que ha de buscar» el club. Afirma que «la més bona notícia és que el Girona ja té entrenador» i que això vol dir que «com a mínim ja s'ha marcat una línia», tot recordant que «serà el temps el que dirà si s'ha encertat o no». Té molt clar que «tant ell com la plantilla s'hauran d'adaptar els uns amb els altres» i afegeix que «el quid de la qüestió és saber quins futbolistes li porten» perquè «tingui el que tingui, haurà de demostrar la seva vàlua com a tècnic». Aplaudeix, a més, que Chicho Pèlach sigui el seu segon. «És un gran encert i una política molt encertada per part del club. A la seva edat que se li permeti aprendre al costat d'Unzué diu molt a favor de l'aposta del Girona».



xavi agustí



«Si no es puja a Primera, culpa seva segur que no serà»

De tots els colors les ha vist Xavi Agustí, tota una institució de les banquetes a la demarcació. Diu estar «tranquil» amb Unzué perquè «tots aquests jugadors que han demostrat alguna cosa abans, ja estan bé». A més, afegeix que «no crec que sigui un mal entrenador». Li dona el seu toc personal, el que no pot faltar mai: «Hi ha molta gent, i jo m'incloc, que diem que els porters no hi toquen gaire. Ara bé, també n'hi ha d'intel·ligents i crec que és el seu cas». No amaga que «tot dependrà de l'equip que li faci el club» i és aquí on està més a l'expectativa: «Els qui manen ho fan des de Manchester i Barcelona; no dic que no puguin fer bé les coses, però des d'on s'entén més què es necessita aquí i què s'hi sent és des de Girona». I és aquí on deixa anar un altre dard: «Si no es puja no serà culpa de l'entrenador, sinó dels jugadors que li acabin portant». A part de reconèixer que la incorporació de Chicho al cos tècnic és «quelcom extraordinari», només demana «tranquil·litat, que tot vagi bé i que l'encertin. Si no es torna ja a Primera, que ningú es posi nerviós».

raimon nadal



«Té coneixements i el caràcter que requereix la categoria»

Des de la Penya Pere Pons, tot començant per Raimon Nadal, hi ha «il·lusió, positivisme i esperança» amb l'aterratge del nou inquilí de la banqueta de Montilivi. «Creiem que és un tècnic molt vàlid amb experiència constrastada i molts coneixements», diu, tot afegint que «potser té un punt més de caràcter del que tenia l'Eusebio i això potser ho hem trobat a faltar aquesta temporada». Nadal considera que és molt necessari, a banda de saber-ne de futbol, posar-hi «geni i aquell punt d'honor» perquè l'equip «surti sempre al cent per cent motivat». Creu que «és molt important», sobretot en una categoria com ho és la Segona Divisió A, tan «complicada» i en què «no hi ha cap garantia de pujar a Primera si no hi ha una comunió entre tots i es va a una». Admet que «no hi ha res garantit» perquè això acaba de començar, tot i que «crec que ho pot fer bé».

pepe sierra



«Ni eufòria ni il·lusió»

A Pepe Sierra, un dels penyistes més emblemàtics, l'arribada d'Unzué no li ha disparat cap sentiment. Està a «l'expectativa», tot esperant que es faci una plantilla competitiva i que es juguin les primeres jornades. «Potser no és l'entrenador més il·lusionant del món, però si el club l'ha escolit, hi confio. Trobo que és bastant semblant a l'Eusebio i espero que amb Unzué no es torni a repetir la mateixa història», diu. També creu que «tot dependrà de la plantilla que tingui» i s'estranya que a Montilivi encara no hagin caigut els fitxatges: «Es va dient que es farà un equipàs i de moment, res. La clau és que la gent important d'aquest any es quedi».