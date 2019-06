Unzué agafa el repte de tornar el Girona a Primera Divisió

A punt de complir-se un mes del descens a Segona, el Girona va posar ahir la primera pedra de la reconquesta. Juan Carlos Unzué, confirmat dijous a la nit com a substitut d'Eusebio a la banqueta, va presentar-se en societat a Montilivi amb un discurs ambiciós i il·lusionant. Quan sigui el moment ja es veurà si la pilota entra, o no, però ningú pot negar al nou preparador que ahir va fer una defensa apassionada del projecte i de la temporada que té per davant. I tot plegat sense amagar que el gran objectiu és el retorn a Primera. «Accepto el repte de pujar el Girona», va assegurar només de començar la seva compareixença, per una estona més tard insistir que «no hem de tenir por, i ho vull explicar des del primer dia, buscarem l'ascens, però ben bé hi haurà una dotzena d'equips que tindrà el mateix propòsit. Hem de tenir clar que no es puja ni a l'octubre ni al novembre, s'ascendeix al juny i un equip ho fa gairebé tocant al juliol, amb la qual cosa vull dir que també hi haurà moments difícils, per molt bon equip que tinguem, que el tindrem».

Amb tot el seu nou cos tècnic assegut a la primera fila de la sala de premsa de Montilivi, i acompanyat pel president, Delfí Geli, i el director esportiu, Quique Cárcel, Unzué va explicar que la pretemporada s'iniciarà el proper 8 de juliol i que compta disputar entre sis i vuit partits amistosos, que s'estan tancant ara. No en va parlar, però l'equip repetirà l'habitual estada a Manchester de les últimes temporades. El nou entrenador també va explicar que estarà automàticament renovat si aconsegueix l'ascens (ha firmat per un any i dos més d'opcionals en funció d'objectius).

«Espero estar a l'altura del que s'espera de mi», va assegurar, per deixar clar que arriba a Montilivi «per entrenar el Girona a Segona Divisió», aliè a les revelacions del cas Oikos i les seves derivades. «Tot el que pugui passar després jo no ho puc controlar. El que haig de fer és preparar el primer entrenament i la pretemporada amb el meu cos tècnic. Sobre el pressumpte tripijoc del Valladolid-València i els passos que ha seguit el Girona per fer valer els seus drets en cas que es demostrés el delicte i es sancionés el club castellà (fet que podria obrir les portes a seguir a Primera) el tècnic va dir que «el club està fent el que ha de fer, que és defensar els seus drets i ho està fent d'una manera molt respectuosa».

Unzué diu que el fet d'haver estat un any sense entrenar, després de sortir del Celta, li ha anat molt bé per carregar piles. Ha advertit de la dificultat de competir a Segona i a l'hora de parlar del seu llibre d'estil va dir que «soc amic íntim de Pablo Machín i d'Eusebio Sacristán. No tinc cap dubte que he après de tots ells i els tinc un gran respecte. Però jo soc Juan Carlos Unzué, l'entrenador del Girona, i de moment no puc confirmar amb quins jugadors podem comptar. Dins de la meva idea de joc, prioritzaré ser capaç de captar ràpid on els jugadors se sentin més còmodes. Volem ser un equip que domini tots els aspectes del joc, amb pilota i sense, per ser el més camaleònics i forts possible. Això ens donarà moltes alternatives». El nou entrenador ha vist molts dels partits del Girona com a local d'aquesta temporada, aprofitant que el seu fill, Aitor, formava part del cos tècnic d'Eusebio, càrrec que seguirà ocupant ara amb el pare.

Precisament, sobre el cos tècnic va explicar que «la gent amb qui havia treballat abans està ocupada. En Quique ho va tenir en compte. Amb qualsevol que treballés seria el primer cop i ell em va proposar aquest cos tècnic. Ell ho veia molt clar, però jo també ho havia de sentir, i aquests darrers dies ens hem anat coneixent amb trobades individuals i col·lectives i el feeling ha sigut molt bo».

A Unzué se li va preguntar per quins jugadors voldria quedar-se de l'actual plantilla, en especial el paper de Cristhian Stuani, i va admetre que «mentiria si digués que no voldria que es quedessin pràcticament tots els que hi ha. Però soc conscient que no serà fàcil pel descens, encara que també tinc molt clar que, se'n vagin més o menys, armarem un bon equip. El que vull és que la gent que es quedi ho faci convençuda que aquest és el seu lloc, acceptant el repte. En aquest sentit va aplaudir el paper de l'afició durant tota la temporada i va dir que els vol «donar motius perquè puguin continuar sentint-se orgullosos de l'equip, independentment de la categoria».

Per la seva banda el president, Delfi Geli, va donar la benvinguda a Unzué i li va desitjar «tota la sort en aquest projecte que comencem junts, i que és molt engrescador». L'exfutbolista va recordar que aquesta temporada «ha vist molts partits de l'equip» i va assegurar que «formarà un cos tècnic molt fort». «És un malalt del futbol, viu pel futbol, té cura de tots els detalls i juntament amb la seva il·lusió fa que tots estiguem engrescats», va afegir el dirigent, que no va amagar que l'objectiu és «intentar tornar a Primera Divisió», com ja tenia clar des del primer moment, també, el tècnic.