La trama Oikos esquitxa Luis Rubiales, Immobile i el Frosinone italià

El nou entrenador del Girona, Juan Carlos Unzué va deixar ben clar divendres que al seu cap només hi ressona la paraula «ascens» i que aquest serà l'objectiu pel qual treballarà. El tècnic navarrès confia ben poc que hi hagi algun tipus de mesura cautelar o sanció exemplar al Valladolid en el cas de les apostes esportives i el Girona sigui repescat per competir a Primera malgrat que el club de Montilivi ha denunciat el cas al Comitè de Competició. En aquest sentit, divendres es va aixecar el secret de sumari del cas i durant tota la jornada d'ahir es van anar filtrant detalls als mitjans de comunicació. Ahir el cas va anar una mica més enllà i es van barrejar noves notícies que empastifarien el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales en el cas d'una subvenció d'un camp d'entrenament per a l'Osca fins al Frosinone italià i al davanter del Lazio Ciro Immobile. En aquest sentit, al vespre, la Federació va desmentir haver adjudicat cap subvenció ni haver construït cap camp a l'Osca.

Pel que fa als presumptes tripijocs durant el Valladolid-València, algunes informacions properes desvinculaven tant el conjunt castellà com Borja Fernánez del cas, tot i que d'altres mantenien que Carlos Arana, el cap de la trama, tenia lligat el capità castellà a través de Raúl Bravo, el seu presumpte soci. En aquest sentit, la Policia hauria captat unes converses telefòniques d'Aranda en les quals es lamentava d'haver apostat al Valladolid-València i al Getafe-Vila-real perquè només tindria lligat el primer partit gràcies a la presumpta conversa de Raúl Bravo amb Borja Fernández. En aquest sentit, Aranda recorda durant la conversa que ell sempre aposta quan té assegurats de primera mà «els jugadors» que participen al partit. L'exdavanter detalla que ara haurà de trobar els diners per pagar 50.000 euros presumptament a Borja Fernánez i torna a lamentar el fet que Raúl Bravo el convencés perquè apostés també a la victòria del Getafe, que finalment va empatar 2-2. S'espera que les properes hores es vagin coneguent més detalls.