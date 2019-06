El jutge no admet el Girona com a part perjudicada en el procès del cas Oikos

El jutge que investiga el cas Oikos no admet el Girona com a part perjudicada en la causa. D'aquesta manera Ángel de Pedro, deixa l'entitat de Montilivi fora del procès penal que investiga el seu jutjat d'Osca. "El Girona Futbol Club no té la qualitat d'ofés pel delicte, al no ser titular del bé jurídic protegit, que és col·lectiu, la protecció de la puresa de la competició esportiva quan hi ha en joc interessos econòmics", afirma en el seu escrit. Avui també ha trascendit la situació del jugador del Getafe Samu Sáiz en tot aquest serial: està investigat per un pressumpte delicte de corrupció entre particulars en relació a l'esport.

Des del Girona s'ha tret importància a la decisió del jutge. Els advocats del club de Montilivi ja preveien, entre els diversos escenaris possibles, que els deixessin fora de la causa. En aquest sentit el Girona dona per més trascendent que el Comitè de Competició hagi obert expedient al partit Valladolid-València de l'última jornada de lliga i investiga si alguns jugadors de l'equip local es van deixar comprar per facilitar la victòria visitant. Els gironins han demanat com a mesura cautelar que la pròxima lliga tingui 21 equips, en espera d'aclarir si el Valladolid mereix o no sanció pel pressumpte tripijoc. De rebre-la, podria perdre sis punts i això els acabaria fent baixar a Segona i salvaria el Girona.

Des de Montilivi recorden que qui ha de determinar una sanció esportiva és el Comitè de Competició i que allà, de moment, la seva denuncia segueix en curs.