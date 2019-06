L'aposta per un cos tècnic jove, de la casa i preparat

Juan Carlos Unzué aterra sol a Girona. El nou entrenador blanc-i-vermell, a diferència d'Eusebio Sacristán aquesta temporada, no tindrà els seus homes de confiança a l'staff, sinó que ha acceptat treballar amb gent de la casa. Veient que el seu habitual cos tècnic és amb Luis Enrique Martínez a la selecció espanyola, i que no tenia ningú de confiança amb qui hagués treballat, Unzué comptarà amb un staff íntegrament de la casa: Narcís Pèlach Chicho, Juan Carlos Moreno, Omar Harrak i Iñaki Codinach. Un equip nou amb el qual l'entrenador ja ha tingut diverses trobades tant individuals com col·lectives que li han generat «bones vibracions», segons va revelar divendres durant l'acte de presentació. L'escollit per fer de segon és Chicho, que durant la darrera temporada i mitja ha entrenat el Peralada a Segona B. Juntament amb Chicho, també farà funcions tècniques Moreno, que passa dels despatxos a la gespa. Menys noves seran les cares d'Omar Harrak i Iñaki Codinach. El primer viurà la seva sisena temporada a Montilivi com a preparador de porters, mentre que Codinach passa a ser el responsable de la preparació física després de tres anys ajudant Jordi Balcells primer i Gerardo Izaguirre després. Per últim, Aitor Unzué, fill del tècnic, continuarà com a analista, com ha fet aquesta temporada amb Eusebio.

narcís pèlach «chicho»

Primera oportunitat al futbol professional per al gironí

? Format al planter del Girona, on va arribar fins a juvenils, va passar pel Cassà, Manlleu, Palamós i Figueres, on amb només 28 anys va decidir penjar les botes per dirigir l'equip a Tercera. El desembre del 2018 el Girona el va reclamar per entrenar el Peralada a Segona B, on ha estat la darrera temporada i mitja. Té només 30 anys però està preparat, els jugadors que han estat a les seves ordres en parlen meravelles i la direcció esportiva hi té moltes esperances. Un home entregat a la feina que viu 24 hores pel futbol i que segur que serà de gran ajuda per a Unzué.

juan carlos moreno

Experiència a la banqueta i coneixement de la categoria

? El barceloní, de 44 anys, passa dels despatxos on treballava a l'àrea esportiva al costat de Quique Cárcel a la banqueta i fa el pas que no va fer ara fa un any i mig quan havia de fer-se càrrec del Peralada però a última hora se'n va desdir. Format al Barça, va ser membre de la Lleva del Mini amb Albert Celades, Roger Garcia, Iván De la Peña, Toni Velamazán i Quique Álvarez però la major part de la seva carrera la va desenvolupar a Segona A, on acumula 374 partits que li donen una visió privilegiada de la categoria. Amb el primer equip del Barça va jugar-hi 14 partits a les ordres de Cruyff. Moreno, a més a més, té experiència com a entrenador perquè va dirigir el Numància B a Tercera durant quatre temporades (2013-2017). També (del 2011 al 2013) va ser l'ajudant de Machín al conjunt sorià. Abans, acabat de retirar, va treballar a l'àrea esportiva del Numància.

omar harrak

Un veterà que viurà el seu sisè exercici preparant els porters

? És ja un home de la casa després de cinc temporades ocupant el càrrec d'entrenador de porters. Va aterrar a Montilivi el 2014 procedent de l'Alcorcón i també té experiència al Sabadell i al planter de l'Espanyol. En aquest temps a Montilivi ha treballat amb Isaac Becerra, Palatsí, Germán Parreño, René Román, Bounou i Gorka Iraizoz, entre d'altres. Professional i implicat, ha gaudit sempre de la confiança de tots els entrenadors. Peça important al vestidor.

iñaki codinach

Premi després d'uns anys a l'ombra de Balcells i Izaguirre

? Amb només 29 anys ha treballat al costat de Jordi Balcells i Gerardo Izaguirre les últimes temporades, en les quals ha compaginat la feina al primer equip amb la coordinació de tota la preparació física del planter blanc-i-vermell. Fitxat del planter d'Olot fa quatre cursos, ha treballat al Juvenil B i al Juvenil A abans de fer el salt al primer equip. Malgrat la seva joventut, és molt exigent en el dia a dia amb els jugadors, i recorda una mica l'estil de fer de Balcells.