Moreno i Chicho, de rivals a companys de feina

Juan Carlos Unzué era presentat aquest passat divendres com a primer entrenador del Girona i, amb ell, també s'anunciava en societat la resta de membres del cos tècnic. Nous aires a Montilivi després de l'amarga experiència d'aquesta temporada, en què Eusebio i els «seus» no havien sigut capaços de redreçar el rumb d'un equip que acabaria baixant a Segona. Entre les cares noves, les d'un Chicho Pèlach i Juan Carlos Moreno que treballaran colze a colze al costat del preparador navarrès. Tots dos, amb passat a les banquetes i també a la gespa, i amb una història que uneix els seus camins. No fa pas tant que, quan un i altre encara no es coneixien personalment, van ser rivals.

Cal remuntar-se al mes de maig del 2015. Fa quatre anys. Llavors, Chicho encara era futbolista. Vestia la samarreta del Figueres i li quedava poc per penjar les botes, una decisió que va prendre amb 27 anys per rellevar Eduardio Vílchez a la banqueta de la Unió i iniciar així la seva encara curta carrera com a tècnic. L'equip empordanès, a Tercera com ara, va classificar-se per a la promoció d'ascens a la Segona Divisió B. El sorteig de la primera eliminatòria el va emparellar amb el Numància B, un equip llavors entrenat per Juan Carlos Moreno. El català, mà dreta de Pablo Machín al primer equip sorià, entrenava el filial des del 2013 i afrontava una gran oportunitat per pujar-lo a la categoria de bronze, on mai havia estat abans.

El primer duel es va disputar a l'estadi de Vilatenim un 23 de maig. Chicho va ser titular i va viure des de la gespa la victòria dels seus. Es va avançar la Unió amb un gol de Marc Serramitja, ara al Poblenc balear i qui fa una dècada va arribar a debutar amb el Girona a la Segona Divisió A. Empataria Pablo Valcarce, actual futbolista del Mallorca. Per desencallar la situació va aparèixer a temps Narcís Barrera. L'ara jugador de l'Horta va ser l'autor del definitiu 2-1. Un bon resultat, tot i que curt per la tornada. A Sòria, amb Chicho jugant els 90 minuts, la sort no va acompanyar el Figueres, que va perdre per la mínima (1-0) i que va quedar eliminat. De ben segur que Moreno i Chicho hauran tingut temps per recordar-ho.