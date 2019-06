El central Bernardo podria seguir a Primera cedit pel Girona a l'Espanyol

Confirmat Juan Carlos Unzué com a primer entrenador i format també el seu cos tècnic, el Girona centra ara tots els seus esforços en confeccionar la plantilla per a la temporada vinent. Res oficial pel que fa el capítol d'altes i també el de sortides, però les negociacions perquè hi hagi novetats ben aviat estan en dansa. Mentre que la venda de Portu a la Reial Societat està cada cop més a prop d'anunciar-se, un altre dels noms propis de l'actualitat blanc-i-vermella és el de Bernardo Espinosa. El central té contracte fins el 30 de juny del 2021, però segons informava ahir la Cope, existiria una clàusula al seu contracte pel qual el colombià hauria de marxar cedit en cas de descens a la Segona Divisió A. L'emissora explicava que el seu destí seria l'Espanyol, entitat que vol aprofitar aquest mercat d'estiu per reforçar la defensa davant la més que possible marxa de Mario Hermoso. Bernardo arribaria a l'Espanyol mitjançant una cessió amb opció de compra i vindria a cobrir el buit que deixa Óscar Duarte, que acaba contracte el dia 30 d'aquest mes.

El Girona el va fitxar ara fa dos anys procedent del Middlesbrough tot rascant-se la butxaca i li va fer un contracte per a quatre temporades. Ha jugat, i no poc, en les dues primeres i es va convertir en un pilar imprescindible tant per a Pablo Machín, primer, com també per a Eusebio Sacristán, després. En total acumula 72 partits oficials: 65 d'ells a Primera, mentre que els 7 restants ho són a la Copa del Rei. En els propers dies hi podrien haver novetats al respecte.