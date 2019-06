Javier Tebas: "No hi haurà una Lliga de 21 equips, el Girona jugarà a Segona divisió"

El president de LaLiga, Javier Tebas, va dir ahir a la nit que "no hi haurà una Lliga dels 21 equips" tot i la denúncia del Girona contra el Reial Valladolid per les investigacions del cas Oikos, deixant clar que l'equip català "jugarà en LaLiga 1/2/3" perquè el conjunt castellà no hi està implicat com a club.

"No podem crear una Lliga de 21 per un tema que no saps com acabarà. Penso que el Girona jugarà a Segona, no crec que els esdeveniments es precipitin. No m'he llegit al sumari, però per mí, per tenir-hi un club implicat, hauria de fer-ho com a club, i que jo sàpiga el Valladolid no hi està. No hi apareix cap directiu donant instruccions als jugadors", va assenyalar després de participar a les Trobades a la Vanguardia, a Barcelona.

El dirigent va insistir en opinar que el Valladolid-València "ha estat arreglat". "Les converses són del cap de la banda, en un estat de "mira si domino això que hi ha uns quants jugadors implicats", va afirmar.