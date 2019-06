Pocs moviments a les banquetes de Segona A

De mica en mica es va aclarint el panorama i es van coneixent més equips que conformaran la Segona Divisió A de la temporada vinent. Aquest cap de setmana Màlaga i Albacete es van quedar sense possibilitats de pujar a Primera i van confirmar la seva presència un any més a la categoria de plata. D'aquesta manera, resten només tres llocs que seran per a Deportivo de la Corunya o Mallorca, que dijous encetaran la final del play-off a Primera, i per als dos altres equips que pugin de Segona B. Les dues places sortiran dels duels Mirandés-Atlètic Balears i Hèrcules-Ponferradina. El que encara no és tan clar són els propietaris de totes les banquetes. El Girona va anunciar dijous passat que Juan Carlos Unzué serà el nou entrenador de l'equip però dels 17 equips restants confirmats encara n'hi ha mitja dotzena que no han fet públic el míster pel curs 2019-20. Màlaga, Oviedo, Alcorcón, Tenerife, Numància i Lugo esgoten els dies per acabar-se de decidir. No es demoraran gaire més perquè el mercat ja es mou i els mòbils dels directors esportius dels clubs comencen a treure fum en les habituals subhastes de cada estiu.

De moment, i a l'espera que els sis equips que no tenen clar l'entrenador es decideixin, la Segona A sembla que tindrà una línia més aviat continuïsta. Albacete, Rayo, Cadis, Sporting, Elx, Las Palmas, Extremadura, Saragossa, Racing i Fuenlabrada mantindran els seus entrenadors el curs vinent. Lluís Miquel Ramis continuarà a l'Albacete després de la gran temporada realitzada. També mantindran el seu lloc Manuel Mosquera que ha salvat l'Extremadura, el veterà Víctor Fernánez al Saragossa, un clàssic com Álvaro Cervera al Cadis, Pacheta a l'Elx, el jove José Alberto López a l'Sporting, Paco Jémez tot i el descens amb el Rayo i Iván Ania i Mere que continuaran a Santander i Fuenlabrada després d'haver ascendit.

Al mateix temps, el Lugo té coll avall la renovació d'Eloy Jiménez i el Màlaga intenta convèncer Víctor Sánchez Del Amo perquè es quedi. També a Oviedo, Sergio Ejea té molts números per acabar-se quedant. En canvi, com el Girona, Osca, Almeria, Alcorcón, Tenerife i Numància estrenaran tècnic. Mentre a Montilivi s'ha apostat per Unzué, a Osca enmig del sidral pel cas Oikos l'encarregat de dirigir la banqueta serà Míchel Sánchez. El madrileny va ascendir el curs passat amb el Rayo i enguany va ser destituït a mig curs. En aquest sentit, el conjunt de Vallecas manté la confinaça en Paco Jémez malgrat que no ha pogut evitar el descens.

També estrenarà nou entrenador aquesta propera temporada l'Almeria. Fran Fernández ha decidit tancar un cicle i el club andalús s'ha decidit per un perfil semblant: un tècnic jove i amb poca experiència a la categoria. Es tracta d'Óscar Fernández, valencià de 44 anys que ha dirigit les dues últimes campanyes l'Atlètic de Madrid B i també ha passat per les categories inferiors del València i de la selecció del Qatar. De la seva banda, estan pendents d'anunciar el nou tècnic Numància, Tenerife i Alcorcón. El nom de Fran Fernández, ex-Almeria, s'ha vinculat tant al conjunt canari com al madrileny. Tot i això, Rubén de la Barrera (ex-Cultural) també oposita al Santo Domingo mentre que a la banqueta de l'Heliodoro hi ronden els noms de Francisco Rodríguez i Curro Torres. Per últim, el Numància ha decidit fer un canvi. El decebedor any amb Aritz López Garai, ben bé després del curs passat on es va arribar a la final del play-off, han provocat l'adeu del tècnic basc. De moment, els noms de Fernando Hierra i Borja Jiménez (Mirandés) són els que s'han vinculat al conjunt sorià.