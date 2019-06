Jairo és la primera cara nova

A l'espera que es concretin els acords per les arribades de Maffeo (Stuttgart) i Juan Carlos Martín (Lugo), el Girona ha anunciat la primera cara nova de la temporada 2019-20. Es tracta de Jairo Izquierdo que després d'una temporada notable al Cadis on ha jugat com a cedit es reincoporarà a la disciplina del club de Montilivi. El Girona va fitxar Jairo el curs passat procedent de l'Extremadura, de Segona B, a canvi de 300.000 euros i el va cedir al Cadis, a Segona A. Amb els andalusos ha disputat 31 partits en els quals ha marcat 3 gols i ha repartit 4 assistències. El Cadis, en cas d'haver pujat a Primera, tenia una opció de compra obligatòria per 2,5 milions d'euros.

D'aquesta manera, el Girona ja té la primera cara nova de la propera campanya. És de moment l'única alta d'un equip que està veient com hi ha molt més de trànsit en sentit contrari, de sortida, perquè Iraizoz, Raúl García, Ramalho, Aleix Garcia, Douglas Luiz, Roberts i Portu no continuaran.