Juan Carlos Martín (Lugo) L'opció preferida per reforçar la porteria

Amb l'adeu confirmat de Gorka Iraizoz i la possiblitat que Yassine Bounou sigui traspassat aquest estiu, la porteria és una de les posicions que caldrà renovar. En aquest sentit ahir Mundo Deportivo assenyalava el nom de Juan Carlos Martín (Lugo) com l'escollit per reforçar la porteria. Amb 31 anys, Juan Carlos acaba contracte el proper 30 de juny amb el Lugo i no renovarà perquè és molt a prop de tancar un acord amb el Girona. En aquest sentit, en una entrevista dilluns a SER Guadalajar, el porter reconeixia que no continuaria a Lugo perquè el seu objectiu a curt termini és tornar a Primera Divisió. De fet, sentint les seves paraules hom intueix que el seu nou destí pot ben ser el Girona. «Potser no de manera immediata però sí que cerco involucrar-me en un projecte fort per intentar, si no és aquest any d'aquí a dos com a molt, tornar a Primera Divisió», deia. En la mateixa línia, afegia una altra idea. «A Lugo hi he estat fenomenal però el cos em demana una altra cosa. Vull il·lusionar-me i intentar tornar al màxim nivell. Si no és la temporada vinent, la següent», deia.

Juan Carlos Martín és producte del planter del Rayo Vallecano i formava part del filial -també hi era Borja García- que dirigia José Ramón Sandoval i va frustrar l'ascens a Segona B a l'Hospitalet del qual Quique Cárcel n'era el director esportiu (2009-10). El de Marchamalo va arribar al primer equip del Rayo però no va tenir-hi oportunitats (2010-11). Després ha fet carrera a Segona A amb l'Hèrcules (2011-13) i el Còrdova (2013-15) amb qui va viure l'ascens a Primera i va jugar 32 partits a la màxima categoria. El curs 2015-16 va tornar a Vallecas per jugar a Primera però la temporada va acabar amb descens i no va continuar. L'Elx (2016-17) seria el seu nou destí i l'aventura també acabaria amb descens, en aquest cas a Segona B. Les dues últimes temporades les ha jugat a un bon nivell al Lugo, on ha estat titular indiscutible per davant del veterà Roberto l'any passat i del jove tarragoní Varo enguany. La temporada passada va ser notícia per marcar un gol a l'Sporting a l'Anxo Carro en una pilota penjada des de la frontal de la seva àrea que es va enverinar.