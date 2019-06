Maffeo: A punt pel tercer capítol

El director esportiu del Girona Quique Cárcel té una feinada de por aquest estiu. És veritat que la tria de l'entrenador, aquest cop, ha estat ràpida i Juan Carlos Unzué ja va ser presentat la setmana passada. Ara bé, sobre la taula del despatx del màxim responsable esportiu blanc-i-vermell hi ha un bon feix de carpetes per resoldre. Des del traspàs de Portu a la Reial Societat que sembla una realitat però encara no s'ha anunciat fins a la previsible desvinculació de Doumbia, passant per vendes d'altres futbolistes i, sobretot, fitxatges. Segurament el que més esperen els aficionats gironins són els noms dels primers reforços per al Girona 2019-20. Els futbolistes que han d'engrescar altre cop la massa social i mirar d'aconseguir el retorn a Primera Divisió. En aquest sentit, ahir va trascendir que la primera incorporació podria ser un vell conegut: Pablo Maffeo. El Girona està negociant amb l'Stuttgart la cessió del lateral dret barceloní per tal que jugui a Montilivi a préstec aquesta propera temporada. L'operació no és senzilla perquè hi ha equips de Primera pel mig (Espanyol, Vila-real i Leganés) però Maffeo la veu amb bons ulls i en els propers dies es podria tancar el seu retorn. L'Stuttgart inclouria a l'acord una opció de compra en cas d'ascens del Girona a Primera.

Si s'acaba concretant l'operació, Maffeo encetaria la seva tercera etapa al club de Montilivi on ha jugat sempre en qualitat de cedit pel Manchester City. El defensa de Sant Joan Despí va arribar-hi per primer cop al mercat d'hivern del curs 2015-16 amb només 18 anys i, tot i que li va costar al principi, es va guanyar la confiança de Pablo Machín. El curs següent (16-17) tornaria a venir a Montilivi al mes de gener i tindria un paper destacat en l'ascens a Primera Divisió. Sempre com a cedit pel City, Maffeo es va quedar al Girona a la màxima categoria, on va ser titular indiscutible i va confirmar tota la projecció apuntada de més jove. L'estiu passat, però, i veient que només li restava un any de contracte, el Manchester City va decidir acceptar una oferta de l'Stuttgart de a la vora de 10 milions d'euros i el va traspassar. L'aventura a Alemanya no li ha provat gens a un Maffeo que després d'una lesió a la primera volta, va veure com el club germànic l'apartava de l'equip al tram final de Lliga. Diversos problemes amb l'entrenador Markus Weinzierl. El tècnic va manifestar ja al gener que no estava satisfet amb el seu rendiment. «Soc honest. No fa prou. Critico la seva voluntat d'actuar», va dir. També el president Wolfgang Dietrich va qualificar de «fracàs» el seu fitxatge, el més car de la història del club. Per acabar-ho d'adobar, l'Stuttgart ha vist com perdia la categoria i baixava a la Bundesliga 2 en perdre la promoció contra l'Union Berlin. En aquest sentit, el club alemany ja va intentar desprendre's de Maffeo aquest passat mes de gener sense èxit. El Girona va estar a prop de recuperar-lo però la manca de límit salarial va impedir que l'operació reeixís.

Sens dubte ha estat un any per oblidar per a Maffeo que confia recuperar l'estabilitat a Girona i tornar a oferir la seva millor versió. Amb el club de Montilivi, Maffeo ha disputat 61 partits repartits en tres temporades i ha marcat un gol (al camp del Nàstic l'any de l'ascens). Vestit de blanc-i-vermell també li va arribar la trucada de la selecció sub21 la temporada passada. Per tot plegat, el futbolista, que al juliol farà 22 anys, veu Girona com el lloc ideal per rellançar la seva carrera i recuperar la confiança perduda aquesta temporada a la Bundesliga. Amb la possible arribada de Maffeo caldrà veure com queda la situació de Pedro Porro. L'extremeny, que ha quedat fora de l'Europeu sub21 per lesió, té una entesa amb el València però de moment els dos clubs no estan d'acord.

Cifuentes es queda a Màlaga

D'altra banda, l'ex-blanc-i-vermell, Miguel Ángel Cifuentes continuarà al Màlaga fins el 2022 després d'arribar a un acord per renovar.