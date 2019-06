La venda de Portu a la Reial Societat deixa una xifra rècord de 10 milions

Anunciat Juan Carlos Unzué com a nou entrenador i definit el seu cos tècnic, la direcció esportiva té ara els cinc sentits posats en la confecció de la plantilla de cara al curs vinent, tot intentant construir un equip capaç per lluitar per pujar de nou a Primera. Toca definir les altes i també les baixes. El primer moviment va arribar ahir. Cap al tard, es confirmava la sortida de Portu. El davanter posa així el punt i final a una etapa de tres temporades a Montilivi. Se'n va a la Reial Societat a canvi de 10 milions i signa per cinc anys, fins el 30 de juny del 2024. Li ha sortit bé la jugada al futbolista. Tot i renovar ara fa poc més d'un any fins el 2022 i assegurar que tenia ganes de «continuar fent història» a Girona, el descens de categoria ha precipitat els fets. Amb uns bons números aquestes últimes temporades, el seu desig no era cap altre que el de continuar al primer nivell i per això des del primer dia ha escoltat ofertes. A més, la seva clàusula s'ha reduït a la meitat, passant així dels 20 milions als 10, el que el convertien en un caramel ben llaminer per a la majoria de clubs. En un primer moment se'l va vincular amb el Celta, que ben aviat es va posar a negociar tot intentant convertir Portu en el primer fitxatge per al curs vinent. No ho va aconseguir. Bàsicament, perquè el de Beniel, tot i estar d'acord en bona part de les condicions, va preferir esperar. Ha fet bé. La Reial, que el tenia en cartera des de feia temps, va decidir posar tota la carn a la graella. Primer, entesa total amb el jugador. Després, va tocar parlar amb el Girona. Hi va haver bona sintonia des del primer moment i si s'ha trigat més en tancar-ho no ha sigut per cap altra cosa que pel mètode de pagament. L'operació es tanca finalment per uns 10 milions d'euros, tot i que cap dels dos clubs va voler que les xifres de l'operació sortissin a la llum.

Fitxat l'estiu del 2016 a cost zero després de baixar amb l'Albacete, avançant-se a un munt d'equips de Segona que li anaven al darrere, Portu ha viscut els millors anys de la seva carrera al Girona. Tres temporades en les quals ha disputat 115 partits oficials i ha fet 29 gols, sent una peça clau en la temporada de l'ascens i el millor soci en atac del pitxitxi Cristhian Stuani. «Aquest club i aquesta afició; puc dir amb orgull que jo també m'he entregat a cada partit, a cada entrenament, a cada pilota... I ara, en el moment de l'adeu, només puc donar les gràcies», s'hi podia llegir a la carta publicada a les xarxes en què també deia «acceptar el repte» que li brinda la Reial.



Més que ningú

Venut per 10 milions d'euros, el traspàs de Portu lidera el rànquing de sortides més profitoses en l'àmbit econòmic pel Girona. Supera, i de llarg, les de David Timor i Rubén Alcaraz, que van marxar al Las Palmas i Valladolid a canvi d'un milió i mig. En el cas del migcampista barceloní cal afegir-hi les variables. A Montilivi es va rebre un milió pel fitxatge de Machín pel Sevilla. Abans, Despotovic havia marxat al futbol japonès per 700.000 euros. Uns 600.000 s'han rebut per Boulaya, adquirit pel Metz. L'estiu del 2015, el City va comprar Lejeune al Girona per 300.000 euros i el va deixar cedit a Montilivi un any més. Segueixen aquesta operació els traspassos d'Ibusuki Hiroshi (175.000, comptant els conceptes fixes i variables) i Gerard Gumbau (150.000). Tanca aquesta particular classificació el banyolí Ferran Corominas, a l'Elx per 100.000 euros.