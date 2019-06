La mà dreta d'Unzué al Celta és el relleu de Luis Enrique a la selecció

L'era de Luis Enrique Martínez al capdavant de la selecció espanyola ha arribat a la fi. Un desenllaç precipitat, motivat per un greu problema familiar que fa mesos que dura. Suficient motiu per presentar la seva renúncia davant la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). L'organisme ha actuat ben ràpid i ha decidit donar les regnes de l'equip al fins llavors segon de l'asturià. Es tracta del català Robert Moreno, de només 40 anys i antic col·laborador de Juan Carlos Unzué. Moreno ha acompanyat Luis Enrique en tots els seus projectes esportius. Ho va fer al Roma i també el Celta. Quan l'asturià va decidir prendre's un any sabàtic, el barceloní va seguir treballant. Ho va fer a Balaídos, per ser el segon del flamant entrenador del Girona, un Unzué que a Montilivi comptarà amb el suport de Chicho Pèlach i Juan Carlos Moreno com ajudants principals.

El president de la RFEF, Luis Rubiales, i també el director esportiu, José Francisco Molina, van explicar que la renúncia de Luis Enrique és provocada per la greu situació familiar que va provocar, el mes de març, que hagués d'abandonar la concentració del combinat nacional abans d'un partit de classificació per a l'Eurocopa del 2020 que havia de disputar a Malta. Robert Moreno s'ha fet càrrec de l'equip en els dos últims compromisos oficials: amb Illes Fèroe i també Suècia. Luis Enrique va arribar al càrrec a principis del mes de juliol de l'any passat, ocupant el buit que havia deixat Fernando Hierro, l'aposta provisional en el Mundial de Rússia provocada per l'acomiadament sobtat de Julen Lopetegui a dos dies del debut d'Espanya a la gran cita.

Moreno, el seleccionador número 56 que ostenta aquest càrrec, va mostrar-se ahir «molt trist» per la situació, alhora que destacava la «gran responsabilitat» que té a partir d'ara per afrontar aquesta nova situació. «Dono les gràcies a la Federació per la seva confiança. És un dia agredolç, més agre que no pas dolç. Sempre havia pensat que algun dia arribaria a ser primer entrenador d'un equip, però no pas d'aquesta manera», va confessar en les que van ser les seves primeres paraules com a seleccionador. Va dir també que se sent preparat pel repte i que el seu objectiu és «deixar el treball de Luis Enrique el més amunt possible arribant a l'Eurocopa i guanyant-la».