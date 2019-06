Jairo Izquierdo: La primera cara nova

El descens a Segona Divisió A farà que la plantilla del Girona pateixi una forta sacsejada la temporada vinent. Confirmat l'adeu de Portu, en vindran més; algun de dolorós i d'altres de més esperats. La porta de sortida és oberta però la d'entrada, també, i hi hauran de passar una bona pila de futbolistes. En aquest sentit, la direcció esportiva continua negociant per tancar la cessió de Pablo Maffeo per part de l'Stuttgart i al mateix temps està pendent dels últims serrells per segellar l'acord amb el porter del Lugo Juan Carlos Martín. Cap dels dos serà el primer fitxatge del Girona 2019-20. Aquest honor correspondrà a Jairo Izquierdo. L'extrem canari, de 25 anys, formarà part de la plantilla blanc-i-vermella el curs vinent després de rendir a un notable nivell enguany al Cadis, on ha jugat en qualitat de cedit.

Fitxat l'estiu passat procedent de l'Extremadura (aleshores a Segona B) a canvi d'uns 300.000 euros, Jairo va ser presentat com a nou jugador blanc-i-vermell però no va arribar a entrenar-se mai a les ordres d'Eusebio Sacristán perquè la seva cessió al Cadis ja estava emparaulada. El no ascens del conjunt andalús a Primera fa viable el seu retorn a Montilivi perquè en cas que el Cadis hagués pujat, hi havia una clàusula al contracte de compra obligatòria per valor de 2,5 milions d'euros. La possiblitat que Jairo es quedés al Ramón de Carranza a Segona A passava perquè el Cadis fes un desemborsament de 3,5 milions, opció que ha declinat. Dues ensopegades en les dues últimes jornades contra Extremadura i Oviedo van impedir que el Cadis entrés finalment al play-off d'ascens a Primera. Tot i això, el conjunt gadità ha acabat 7è a la taula i ha deixat bons moments de futbol durant la temporada.

En aquest sentit, un dels jugadors destacats del curs al Carranza ha estat Jairo Izquierdo. El canari, de 25 anys, ha estat titular indiscutible, quan les lesions li ho han permès, a l'extrem esquerre, on ha demostrat tenir velocitat i capacitat de desequilibri. Dues virtuts d'allò més valorades a la categoria i que el Girona necessitarà. Jairo ha disputat 31 partits amb la samarreta groga en els quals ha marcat tres gols i ha servit quatre assistències. Ràpid i esmunyedís, no destaca per la seva faceta golejadora sinó més aviat per la seva capacitat assistent. Format al planter del Tenerife, Jairo ha jugat a Segona B amb Múrcia, Melilla i Extremadura. A la categoria de plata hi va estar el curs 2015-16 amb el Tenerife i aquest, amb el Cadis. Precisament va ser l'exentrenador del Girona Raül Agné qui el va fer debutar al futbol professional amb el Tenerife el 2015.

De ben segur que serà un bon element ofensiu per al conjunt d'Unzué, que necessita peces en atac després dels adeus de Portu i Patrick Roberts i pendents de la continuïtat de Cristhian Stuani i del Choco Lozano. A més a més, amb Seydou Doumbia, que encara té dos anys més de contracte, s'intentarà buscar un acord per a una sortida. Jairo pot actuar d'extrem o interior en un 4-3-3 o un 4-4-2 i, si cal, també fer de segon davanter. En aquest sentit, Jairo de ben segur que no serà l'únic reforç a la parcel·la ofensiva del Girona.



Pendents de Bernardo

Mentrestant el club continua treballant per tancar les moltes operacions que té obertes. A l'espera que es concretin les arribades de Pablo Maffeo i Juan Carlos Martín, també sembla a prop l'adeu de Bernardo Espinosa.

El central colombià té una clàusula al contracte per la qual se li havia de cercar obligatòriament una sortida si l'equip baixava a Segona A. En aquest sentit, l'interès de l'Espanyol podria fer que el defensa deixés Montilivi d'aquí a pocs dies. El dubte rau ara en si l'operació seria una cessió o bé un traspàs. Si Bernardo se'n va s'afegirà a Iraizoz, Ramalho, Raúl García, Douglas Luiz, Aleix Garcia, Roberts i Portu, que ja han fet les maletes.