El davanter català Marc Gual torna a sonar per reforçar l'atac del Girona

Jairo Izquierdo i Pablo Maffeo, juntament amb el tècnic Juan Carlos Unzué, són les primeres cares noves del nou projecte del Girona per aquesta temporada 19/20. No les úniques, ni de bon tros. La plantilla canviarà bastant arran del descens. N'hi haurà que marxaran, com Portu, que ha estat traspassat a la Reial Societat a canvi de 10 milions d'euros convertint-se així en la venda més cara en la història del club de Montilivi. Mentre que també hi haurà fitxatges. Uns quants. Per això, la direcció esportiva pentina el mercat tot intentant construir la plantilla el més competitiva possible per lluitar per estar al capdamunt de la classificació i tornar a Primera ben aviat. Un dels noms que tornen a sonar amb força és el de Marc Gual. No és la primera vegada que se'l relaciona amb el Girona i aquest estiu no ha sigut pas una excepció.

En parlava ahir el diari Heraldo, en un article en què afirmava que el davanter català es troba «a prop» de convertir-se en nou jugador blanc-i-vermell. Als seus 23 anys, pertany al Sevilla i té contracte amb el club andalús fins el 30 de juny del 2021. Aquesta temporada ha vestit la samarreta del Saragossa en un exercici irregular. Ha fet 6 gols, una xifra que queda lluny del seu millor registre, els 13 que va aconseguir amb el Sevilla Atlètic el curs 16/17. Llavors només va necessitar una volta i una mica més, perquè la primera part del campionat l'havia jugat amb l'Espanyol B, fent 6 gols a Segona B. Aquests números van cridar l'atenció de Quique Cárcel, que el tenia en cartera. El director esportiu del Girona l'ha intentat fitxar més d'un cop. Va sonar, per exemple, al mercat d'hivern de la passada temporada, la primera dels gironins a la màxima categoria. No hi va haver entesa i s'acabaria incorporant el Choco Lozano.

Explica l'Heraldo que el Saragossa tenia l'opció de prorrogar la cessió de Marc Gual un any més, però el jugador s'hi ha negat al no haver-hi viscut una bona temporada. El rotatiu afegeix que el propi futbolista ha considerat «buscar un nou destí a la categoria per reactivar la seva carrera». D'entre el munt d'ofertes que té al damunt de la seva taula, hauria estat la del Girona la que més patxoca li ha fet. Es parla d'una incorporació «pràcticament tancada» i que Gual aterraria a Montilivi cedit pel Sevilla. Les fonts properes al futbolistes consultades per aquest diari no han volgut dir res al respecte. Tampoc el jugador, com sol passar en aquests casos. La curiositat, encara que no vulgui dir res, és que l'últim compte de Twitter al qual segueix el futbolista és el del Girona. Una dada que pot ser reveladora o, per contra, una simple curiositat.