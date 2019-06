Maffeo: Una aposta segura i il·lusionadora

De mica en mica el Girona va prenent forma i ahir va caure el segon fitxatge. Si dimecres el club anunciava que l'extrem canari Jairo Izquierdo formaria part de la plantilla després de la seva cessió al Cadis, ahir es va confirmar el retorn de Pablo Maffeo. El lateral dret barceloní encetarà la seva tercera etapa a Montilivi després que el Girona hagi arribat a un acord amb l'Stuttgart pel seu préstec. Maffeo serà presentat avui i jugarà a Montilivi en qualitat de cedit fins al 30 de juny i llavors el club tindrà una opció de compra. Maffeo, que al juliol farà 22 anys, va ser traspassat pel Manchester City a l'Stuttgart l'estiu passat a canvi de 10 milions d'euros. A Alemanya, però, el barceloní no ha tingut sort i entre lesions i problemes extraesportius que han acabat apartant-lo de l'equip tan sols ha jugat 8 partits aquest curs. Tot plegat ha fet que l'Stuttgart decidís buscar-li una sortida per al curs entrant i l'ha trobat en forma de cessió al Girona. Montilivi sempre ha estat l'indret on més ha destacat Maffeo durant la seva carrera i per això ha apostat per tornar-hi malgrat comptar amb propostes d'equips de Primera com l'Espanyol o el Leganés. El context familiar i proper ha convençut el de Sant Joan Despí de tornar a la que és casa seva. Així ho reconeixia en un missatge que va publicar a les xarxes socials. Estic molt content, il·lusionat i agraït de tornar al Girona. Tinc moltes ganes de començar aquesta nova etapa. Torno a casa, la meva dolça llar».

Amb Jairo Izquierdo confirmat, Maffeo és la segona pedra del projecte per a Juan Carlos Unzué. «Accepto el repte de pujar a Primera», va dir el tècnic navarrès durant la seva presentació. Maffeo també ho fa i ho fa amb experiència en la matèria perquè tot i la seva joventut, va ser un dels protagonistes de l'ascens del Girona a la màxima categoria el curs 2016-17. A més a més, només un any abans (15-16) s'havia quedat a les portes de pujar a la promoció contra l'Osasuna. Tot plegat dona a Maffeo una experiència i coneixement de la categoria molt benvinguda per a Unzué. El barceloní també va viure i rendir a un notable nivell en l'any del debut del Girona a Primera (34 partits) amb un marcatge a l'home a Leo Messi inclòs que va fer la volta al món.

Malgrat només tenir 21 anys, Maffeo serà un dels veterans al vestidor de Montilivi. El barceloní obrirà la seva tercera etapa a un club on va arribar per primer cop el gener del 2016. Tenia tan sols 18 anys i ben pocs s'hi haguessin jugat res que Pablo Machín -poc amant dels invents- li donaria l'alternativa. Ho va fer i Maffeo va disputar 13 partits, inclosos tres del play-off d'ascens fallit contra l'Osasuna. El curs següent (16-17) va tornar al Manchester City però al gener tornaria a Montilivi per viure de primera mà la festa de l'ascens. Ho va fer com a protagonista perquè de seguida es va guanyar el lloc a l'onze i va acabar disputant 14 partits. El curs passat, ja a Primera, va explotar i va acumular 34 partits que li van valer també la trucada de la selecció espanyola sub21. La projecció mostrada i el fet que només li restés un any de contracte amb el City va fer que el club anglès es decidís a vendre'l a l'Stuttgart a canvi de 10 milions d'euros. Fins ara, Maffeo suma un total de 61 partits amb la samarreta del Girona.

Un «autèntic encert»

Són bastants els jugadors que han coincidit amb ell a Montilivi. La majoria segur que en destacarien el munt de qualitats. Però hi ha algú que l'ha vist en cadascuna de les temporades i etapes de Maffeo com a blanc-i-vermell. Es tracta de Jordi Guerrero, mà dreta de Pablo Machín tant al Girona com també a Sevilla, en una experiència que va durar menys del que estava previst. El d'Arbúcies, ara ultimant el seu campus d'estiu tot esperant una nova proposta de feina, assegura que el fitxatge del defensa català és «un autèntic encert» i justifica les seves paraules. «A part que és una persona que coneix el club i també la categoria, i que deu haver madurat com a futbolista aquesta última temporada, el que també destaca és que ha tingut moltes ganes de venir aquí i això és molt important, perquè diu molt de la implicació d'ell». Guerrero, a més, recorda que quan Maffeo «està motivat ha demostrat que és un molt bon element, capaç de donar-li una empenta a l'equip. Això a qualsevo categoria és bàsic, però sobretot a Segona».

Parla d'una «evolució molt gran» des del primer dia que va arribar a Montilivi, que era «un nen espantat», fins al darrer, quan va marxar «sent un futbolista imprescindible». Diu també que l'aficionat «té molt clar com juga i què és el que pot oferir» i valora també la seva erràtica aventura a l'Stuttgart, on ha jugat menys del que volia i ha tingut problemes d'adaptació. «Les experiències sempre sumen. Sempre no pot anar tot bé, perquè si no és impossible veure què no funciona. Crec que li haurà tret la part positiva a tot plegat i que vindrà aquí amb moltíssimes ganes».