Pablo Maffeo: «Tenia clar que volia jugar a Girona fos Primera o a Segona»

La temporada de Pablo Maffeo a Alemanya no ha estat gens fàcil futbolísticament i, deixant clar que "no vull mirar enrere ni recriminar res a ningú", el lateral d'Esplugues té molt clar que tornar a Girona era la millor opció per redreçar la seva carrera i tornar-se a sentir un futbolista important més enllà la categoria.

"Tenia clar que volia jugar a Girona fos a Primera o Segona", ha dit Maffeo encetarà una nova temporada a Montilivi aquest cop cedit per l'Stuttgart amb una opció de compra en cas d'ascens a Primera Divisió. "Estic molt feliç i content d'haver tornat a Girona quan em va trucar en Quique (Cárcel) de seguida vaig tenir clar que volia venir al dos-cents per cent; el descens és una llàstima però això no em va fer dubtar", ha explicat Maffeo que, envoltat de la seva família, ha estat pare aquesta temporada, ha sentit molts elogis tant per part de Delfí Geli i Quique Cárcel: "el retorn d'en Pablo (Maffeo), demostra la línia que volem seguir aquesta temporada prioritzant jugadors que estiguin el màxim de compromesos amb el club"

"Està clar que futbolísticament ha estat una temporada molt difícil per a mi a Alemanya, però ni vull mirar enrere ni recriminar res a ningú perquè, per altra banda, també ha estat un any on he estat molt feliç a nivell personal en haver estat pare i crec que tot el que he viscut a Alemanya m'haurà anat per madura", ha dit Maffeo que tot i ser conscient que el club vol i ha de lluitar per l'ascens demana que aquest objectiu no acabi resultant una pressió excessiva per al grup: "No ens podem tornar bojos, perquè la temporada a Segona és molt llarga i complicada i, primer de tot, el més important és treballar per ser un bon equip".