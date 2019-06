Cárcel aposta per un «estiu llarg» i afirma que vol «mantenir el bloc»

El mercat d'estiu no es tanca fins el proper 31 d'agost. Queden dos mesos per davant, temps en què «passaran moltes coses» a Montilivi. Quique Cárcel ho té molt clar i per això ahir avisava, com va fer l'any passat, que el període estival serà «molt llarg» per un Girona que ha de tancar encara un munt de moviments, tant pel que fa les entrades com les sortides. «Això tot just comença i tenim molt clar quines són les posicions que volem reforçar». Afegia també que «dependrà bastant dels jugadors que puguin anar sortint», tot remarcant que «la intenció és mantenir el bloc i consolidar la plantilla que ens ha anat donant bons resultats aquests últims anys tot i el descens».

En aquest sentit, aprofitant la presentació d'un Pablo Maffeo que viurà la seva tercera etapa a Montilivi, Cárcel va avisar que és un amant de «tornar a les segones històries», tot rememorant que l'any de l'ascens va repescar homes com Sandaza, Cifuentes i Ramalho, tots ells amb passat a Girona. «Crec que tenir gent implicada en el projecte m'agrada». A més, apuntava que «a escala de mercat tenim molta gent en contracte», per la qual cosa a part de tancar alguna venda la intenció de la direcció esportiva no és pas cap altra que la de convèncer al gruix de la plantilla perquè es quedi.

En aquest sentit espera que el fitxatge de Maffeo serveixi per esvair els dubtes dels més indecisos, que ara mateix en són uns quants. «Que Maffeo sigui el primer en passar per aquesta sala de premsa m'ajuda molt. Crec que la seva incorporació és un cop d'efecte. Perquè té potencial per jugar a més categoria i així ho ha demostrat. Només cal veure que ve d'un traspàs de 10 milions d'euros. Hem fet un gran esforç per tenir-lo. Que ell valori tornar a Girona és un missatge per a tothom. Pot servir als jugadors que venen de pair un cop fort com ho és el descens a Segona; veure que Maffeo és aquí per ajudar-nos és un missatge de suport. Ens ve a dir que tots ens hem de posar les piles i lluitar pels màxims objectius. Sempre tocant de peus a terra, sent constants i amb molta humilitat, però ho podem repetir», referint-se a un hipotètic retorn a la Primera Divisió.