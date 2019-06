La preparació física del Girona, «en bones mans» segons Jordi Balcells

Jordi Balcells era ben jove quan va posar els dos peus al Girona per treballar-hi. Va començar picant pedra a la base, sense fer soroll. Va apostar per aprendre i treballar de valent. El premi gros li arribaria uns anys més tard, quan va fer el salt al cos tècnic del primer equip, que acabava de pujar a la Segona Divisió A. D'aquí, tot va fer pujada. S'acabaria encarregant de la preparació esportiva de la plantilla a la categoria de plata i també a Primera, en l'any del debut a l'elit, abans de marxar per acompanyar Pablo Machín en una aventura a Sevilla més breu del que s'esperava. Tot esperant a veure quina és la seva evolució, el camí d'Iñaki Codinach és similar. Si més no, els primers passos. Als seus 29 anys, va arribar fa quatre temporades procedent del planter de l'Olot per centrar-se en el juvenil B, primer, i després en el juvenil A. Va compaginar la seva feina al futbol base amb el primer equip, on va aprendre de Gerardo Izaguirre i també de Jordi Balcells. Qui millor que el lloretenc, per tant, per afirmar que la preparació del nou Girona d'Unzué està en molt bones mans.

Balcells parla de Codinach com un veritable «amic», algú amb qui ha establert una relació professional però que va un xic més enllà. Per això aplaudeix, i molt, la decisió del club. «És un orgull que s'aposti per la gent que ha sortit de la base. Va passar amb mi i ara s'ha repetit. Està molt bé que es promocionin perfils així i me n'alegro moltíssim». Un i altre ja han parlat «una mica» d'aquesta nova etapa que és a punt d'encetar-se: «Sempre hem tingut una bona relació. Consells? No soc qui per donar-ne. Els consells són per qui els vol rebre i crec que ell és prou espavilat i llest com per haver après moltes coses durant aquests anys que fa que és a Girona».

Explica Balcells que malgrat ser «bastant jove» es tracta d'algú amb «molta empenta» i que això l'ajudarà en aquesta nova tasca. «Ja ha portat un grup de futbolistes abans. No a escala professional, però està preparat. També he viscut la seva situació i trobo que el camí de promocionar gent de l'entitat que està preparada és el correcte. No cal anar a buscar segons quins perfils a fora de casa quan aquí hi ha gent molt vàlida. Segur que encara li falta alguna cosa per polir i aprendre, però amb el temps ho farà». Destaca «l'interès» que va mostrar «des del primer dia» i en recorda algunes tasques. «Amb el primer equip va començar a encarregar-se, de manera informal, de les dades d'una plataforma que es diu Media Coach i que aporta dades físiques dels futbolistes durant els partits i també del rival. Amb el temps va analitzar també les dades del GPS del jugador i les hores de son, per saber com es trobaven físicament els futbolistes abans de començar els entrenaments. Al camp no participava tant, encara que de tant en tant ens ajudava a controlar totes aquestes eines que són molt útils».

Balcells li desitja tota la «sort» del món, mentre espera que tard o d'hora li torni a sortir una oportunitat per treballar. «Ara estic descansant i gaudint de la família. Aprofito per llegir, per preparar-me i per fer coses que el dia a dia de la meva feina no em permeten fer. Em toca afrontar una situació que no havia viscut mai. Ara se'm fa estrany, perquè estic veient com tothom està començant a preparar les pretemporades, cosa que he fet al llarg dels últims anys». El lloretenc, persona de confiança de Pablo Machín, va acompanyar el tècnic ara fa un any quan el va fitxar el Sevilla. També se'n va anar Jordi Guerrero, el seu segon a Montilivi. Al conjunt andalús, l'experiència els va durar només uns mesos perquè el passat mes de març van ser destituïts.