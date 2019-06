Calendari de Segona Divisió: Atapeït i sense aturades per les seleccions

A banda de la dificultat que caracteritza la Segona Divisió, el Girona se les haurà de veure amb un calendari esgotador. La Lliga regular començarà el 18 d'agost i s'acabarà el 24 de maig. Entremig, 42 jornades apassionants que tot Montilivi espera que culminin amb final feliç. La competició, que només s'aturarà per Nadal perquè continua a ple rendiment quan els equips de Primera deixen de jugar a causa dels partits de seleccions, s'allargarà fins al 21 de juny del 2020, la data en què està fixada la tornada de la final del play-off d'ascens a l'elit. També hi haurà tres jornades entre setmana. Tot això, sense comptar la Copa del Rei, que serà a partit únic fins a les semifinals i que tindrà el seu origen el 18 de desembre.

El calendari de la Segona Divisió se sortejarà, igual que el de Primera, durant els primers dies del mes de juliol, en una data encara per determinar però que estarà dins de la primera setmana. Amb la incògnita d'esbrinar quin serà el primer rival del Girona en el retorn a la categoria, el que ja sap el club blanc-i-vermell és que les jornades 6, 9 i 23 són les marcades per disputar entre setmana. La primera es jugarà el 18 de setembre; la segona, el 2 d'octubre; i la tercera, el 15 de gener.

La competició només s'aturarà per Nadal, entre el 22 de desembre, la data de la jornada 21, i el 5 de gener, en què es jugarà la jornada 22. Des de l'inici i fins al final, cap aturada més. La Copa del Rei, que ha canviat el seu format, entrarà en joc pocs dies abans de les vacances. Concretament, ho farà el 18 de desembre. I el Girona hi entrarà de ple. Si supera l'eliminatòria, jugaria la següent ronda el 12 de gener (en cap de setmana), el més marcat en vermell per a una competició que aquest curs va veure arribar el Girona fins als quarts de final gràcies a un gol de Doumbia al Wanda Metropolitano. Els setzens i els vuitens de final també es jugaran al gener, els dies 22 i 29. Els quarts de final, encara a partit únic, estan fixats per al 5 de febrer. I les semifinals seran el 12 de febrer (l'anada) i el 4 de març (la tornada). La finalíssima es disputarà el 19 d'abril.

El «play-off» marca el tram final

Un cop acabi la Lliga, el 24 de maig, començaran els play-offs que decidiran qui acompanyarà el primer i el segon classificat de la Lliga 1|2|3. El Girona és un dels equips amb més experiència, ja que va disputar els dels cursos 2012-13, 2014-15 i 2015-16, amb Rubi i Pablo Machín a la banqueta. Les semifinals estan establertes els dies 31 de maig (l'anada) i el 7 de juny (la tornada). Mentre que la final es disputarà els dies 14 i 21 de juny del 2020.