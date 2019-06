Cristian Herrera. El Lugo demana un milió i mig d'euros

Van ser 9 gols en 54 partits els que va fer Cristian Herrera amb la samarreta del Girona. Uns números acceptables, però que tampoc van servir per llançar coets. El davanter canari es va estar un any i mig a Montilivi; va viure l'històric ascens però a Primera no va tenir lloc i va marxar cap al Lugo. Ara, després d'un any en què ha marcat 10 gols, té alguna proposta per canviar d'aires. El club gallec vol fer caixa i per ell demana un milió i mig d'euros. Ara caldrà veure si algú els paga.