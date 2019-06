Arriba a Girona en el moment «perfecte per afrontar un repte així

Una hora després d'anunciar-ne el fitxatge, el Girona penjava a les xarxes socials una petita entrevista amb el seu nou porter. Un Juan Carlos Martín que, a banda de dir que estava molt «feliç» d'haver acceptat la proposta del conjunt català, també es mostrava convençut que ha encertat a l'hora d'escollir destí. «Buscava un projecte ambiciós i més que aquest, ara mateix, no n'hi ha cap. La sensació que hi ha des de fora és que el Girona té un projecte sòlid i ambiciós. Un club humil que està creixent ràpid i ferm. Volia això, un lloc com aquest».

Deia haver arribat a la «maduresa» de la seva carrera esportiva, sobretot perquè té «experiència» tant a Primera com també a Segona, i considera que l'actual és el «moment perfecte per afrontar un repte com aquest». Es va definir com un porter que intenta «transmetre tranquil·litat» als companys, que sempre mira de ser «honrat» i que tant als entrenaments com als partits, dia a dia, «dono tot el que tinc». També valorava el complicat repte d'intentar tornar a la màxima categoria, un premi que segur que tard o d'hora arribarà. «Després d'aquest sotrac estic convençut que ens sortiran les coses fenomenal. El futbol segur que ens ho torna». Admetia, això sí, que «el repte és difícil però hem de ser ambiciosos. La Segona és complicada i hi ha molta igualtat. Haurem de ser constants perquè això és com una cursa de fons». Al final, va valorar el famós gol que va fer la temporada passada: «Va ser curiós. És un moment que quedarà per sempre. El vaig gaudir».