El dotzè porter que el club fitxa en l'última dècada

Juan Carlos Martín és la darrera cara nova. No pas l'última, perquè de jugadors n'arribaran més al llarg d'aquest estiu. És una constant. Temporada rere temporada, el club reforça les línies que considera que cal retocar per tal de construir l'equip més equilibrat i competitiu possible per assolir l'objectiu marcat. Passa sempre i arreu. A l'última dècada, a Montilivi han arribat un munt de futbolistes. Moltíssims. Alguns d'ells, també porters com el mateix Juan Carlos. Abans del manxec, des del 2009 fins ara, se n'han fitxat onze. Alguns amb molt de protagonisme i rellevància; d'altres, que han passat sense pena ni glòria. Encara és aviat per conèixer quin serà el destí del de Guadalajara, que signa pels propers dos anys.

Els adeus de Rafa Ponzo i Iván Gómez, la dupla en l'any del retorn a Segona, va obligar la direcció esportiva de torn a remoure el mercat. Aquell estiu van arribar fins a tres porters. David Pociello, Albert Jorquera i Dani Mallo. El primer no va tenir sort. Sense cap partit, una hèrnia discal el va deixar uns quants mesos fora de combat. Va acabar marxant a l'Alzira. Jorquera, mediàtic pel seu passat al Barça, va jugar 35 partits abans de deixar-ho estar. Mallo va ser qui més temps va quedar-se al club: quatre temporades, 83 aparicions i també capitania. El 2013 va enfilar cap a Lugo. Abans de fer-ho va tenir temps de compartir vestidor amb d'altres porters que el Girona va incorporar per al primer equip. El primer d'ells, Roberto Santamaría. El navarrès s'hi va estar dos anys marcats per la irregularitat en el seu rendiment i per participar en 54 partits. El 2012 va arribar Isaac Becerra, que va anar de menys a més. Sense fer soroll i a còpia de treball s'hi acabaria quedant quatre anys en què va jugar 139 partits signant aturades de mèrit i ben decisives. Menys protagonisme van tenir Jorge Palatsí (8 partits) i Germán Parreño (1). L'any de l'ascens van arribar René Román i Yassine Bounou. El primer va estar-se només un curs: 22 aparicions. El segon hi continua després de 84 partits, tot i que el seu futur és més a fora que a dins. Abans del de Juan Carlos també es tancava el fitxatge d'un Gorka Iraizoz que ja ha dit adeu. De partits n'ha col·leccionat 23. Aquell mateix estiu arribaria José Aurelio Suárez, inèdit amb el primer equip però encara al club.