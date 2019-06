Montilivi comença el seu rentat de cara per reduir l'aforament

Falta poc més d'un mes i mig perquè comenci la Lliga, tant a Primera com a Segona, i a Girona la feina no s'atura. Als despatxos, per construir la plantilla, i ara també a l'estadi de Montilivi. Ahir va donar el tret de sortida el seu rentat de cara amb la missió de reduir l'aforament. El descens de categoria portarà menys gent a l'estadi i el club decidia, unes setmanes enrere, que el millor era prescindir de les graderies superiors del gol nord i també gol sud, construïdes ara fa dos estius coincidint amb l'ascens a la màxima categoria.

L'obra va començar amb el desmuntatge de la grada mòbil instal·lada a la part superior del gol nord, la que toca a la universitat. Recuperarà el seu estat d'abans de l'ascens. Passarà el mateix amb l'altre gol. En aquest cas, l'ampliació pertinent es va dur a terme ara fa un any. Amb aquesta obra, els 14.500 espectadors d'aquest curs seran història. Es perdran poc més de 3.000 seients. N'està a favor el Girona, que té assumit que a Segona no tindrà una massa social tan àmplia i que, a més, s'estalviarà de pagar el lloguer que suposen aquestes dues graderies retràctils. Sí que es mantindrà, això sí, la preferent superior, també construïda el 2017 i on, a part de públic i llotges VIP, també s'hi encabeix el gruix dels treballadors dels mitjans de comunicació. D'aquesta manera, Montilivi tindrà una capacitat d'11.200 espectadors per aquest curs a la categoria d'argent.