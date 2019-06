Víctor Valverde abandona la Unió i fitxarà pel Girona

Víctor Valverde da Silva, un dels talents emergents més prometedors del futbol gironí, posava ahir el punt i final a la seva etapa a la Unió Esportiva Figueres. Un club que l'ha vist créixer com a futbolista i que li va donar l'oportunitat de debutar a la Tercera Divisió amb 16 anys. Es tracta d'un extrem molt habilidós, ràpid i una acurada tècnica que aquesta temporada ha jugat 21 partits amb el primer equip de la Unió tot i no ser encara major d'edat. Signarà pel Girona per reforçar el juvenil i serà la seva progressió la que marcarà si pot anar pujant esglaons. Ara fa un any va tenir minuts en un amistós a Vilatenim, precisament, contra els gironins. Llavors ja va deixar algun detall de qualitat que es va guanyar l'ovació dels espectadors que van assistir a la cita.