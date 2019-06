Eusebio, entre els candidats a seleccionador de Tailàndia

Un cop fora del Girona després del descens de l'equip a Segona Divisió, el nom d'Eusebio no ha aparegut aquestes últimes setmanes en cap de les travesses per a les banquetes de la primera i divisió espanyola. En canvi, el seu cartell com a exjugador del Barça sí que li pot obrir portes a l'estranger i, per exemple, el seu nom figura entre els candidats a ser el nou seleccionador tailandès. Eusebio, el coreà Yoon Jong-Hwan i el japonès Akira Nishino són els tres noms que el portal de futbol del país asiàtic All Things Thai Football situa com a principals candidats al càrrec.





Latest Rumor: List of three candidates for Thailand national team:

- Yoon Jong-Hwan (Korean)

- Akira Nishino (Japan)

- Eusebio Sacristan (Spain)



Many sources report the same, the new head coach was appointed and he will attend the PAT Stadium in this weekend to scout players. pic.twitter.com/WxxPNeNvWu