Juan Carlos Martín, un dels «millors porters» de tota la Segona Divisió

En una societat monopolitzada per l'aquí i l'ara, va ser qüestió de minuts que les xarxes socials comencessin a dir la seva sobre el fitxatge de Juan Carlos Martín pel Girona. Crítiques a favor, d'altres en contra. Opinions de tota mena, dels qui l'han vist jugar i dels que tot just acabaven de buscar quatre dades per internet i s'havien topat amb el gol que va fer, jugant amb el Lugo, a l'Anxo Carro contra l'Sporting. Serà el seu rendiment a la gespa el que dirà si el fitxatge ha estat o no un encert. Com passa amb tots els futbolistes. Però conèixer de primera mà quines són les seves virtuts sempre ajuda per saber a qui ha incorporat el Girona. Hi té molt bona relació Luso Delgado. Van coincidir un parell d'anys al Còrdova. Compartint vestidor va néixer una amistat que encara perdura. El migcampista, ara buscant equip després de desvincular-se del Rayo Majadahonda, en parla meravelles i està convençut que la direcció esportiva que lidera Quique Cárcel l'ha encertat amb aquesta contractació.

Destaca les seves virtuts tan dins com a fora del camp. La seva «professionalitat» i també que és un porter «complet», que acaba d'arribar a la seva maduresa i que està perfectament capacitat per jugar en un equip que estarà construït per lluitar per pujar de categoria. «És un porter molt complet. Té envergadura, és alt i va molt bé en el joc aeri. Però és que també té reflexos», explica Luso, tot subratllant el «bon joc amb els peus» de Juan Carlos. «És espectacular. Entén molt bé aquesta manera de jugar i això ajuda qualsevol equip a sortir amb criteri des del darrere». Parla també d'un porter «amb bastant caràcter» capaç d'oferir «molta seguretat». A més, considera que amb el bagatge que té, compta amb una «gran experiència» a causa dels seus anys tant a Segona com també a Primera. «Té ascensos, descensos, ha participat a promocions per pujar... Ha jugat en els moments importants i això diu molt d'ell». I ho remata: «És un dels millors porters de la categoria, una assegurança sota pals».

Encara s'ha de resoldre si Yassine Bounou es queda o se'n va, però Luso té molt clar que Juan Carlos «pot ser perfectament titular. Jugui més o menys, la porteria amb ell està molt ben coberta. És un pal de paller en qualsevol equip de la categoria, ho ha viscut tot». Recorda el seu primer any al Còrdova, quan van coincidir. «Al principi no era titular, però va acabar participant en el tram més important, demostrant la seva capacitat per jugar. Gràcies, en part, a la seva seguretat vam poder pujar a Primera. Allà també va tenir bastants minuts». El descriu igualment com un «gran professional».Una persona «humil, senzilla, que toca de peus a terra» i que cau bé al vestidor: «És molt bona gent, tot el món l'aprecia. És d'aquells que sempre treuen el costat positiu de les coses. És un treballador que té ganes de fer coses i fam».